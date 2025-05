Lucca trionfa sul palco nazionale del Franco Agostino Teatro Festival

Avvicinare i più giovani al teatro e alla recitazione, valorizzare la creatività, promuovere l’inclusione e offrire occasioni d’incontro e di confronto a gruppi e compagnie teatrali, scolastiche e non, di giovani artisti: è questo l’obiettivo del Franco Agostino Teatro Festival (FATF) che, fin dalla sua nascita, nel 1999, porta avanti la Rassegna Concorso.

Due giornate di autentico teatro - 28 e 29 maggio, nella cornice del Teatro San Domenico di Crema - e un’occasione per ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori e superiori di tutta Italia, impegnati in qualsiasi ambito teatrale (teatro, danza, musica, mimo, giocoleria e altro), di reinterpretare i grandi classici della letteratura o del musical, o di portare in scena spettacoli inediti, scritti di loro pugno, sui temi di attualità.

Finalisti ex aequo della ventisettesima edizione di Rassegna Concorso, i giovani attori dell’associazione teatrale Guarnieri di Lucca, con lo spettacolo dal titolo “Il mio nome è Jonathan” e la motivazione “performance intensa carica di energia fondata su autentica coralità”, insieme alla compagnia teatrale Torre del Drago APS di Bitritto; primo premio della giuria degli esperti ai ragazzi del Liceo Bellini di Novara, mentre quello della giura dei ragazzi “Coppa Lalla Martini” all’IIS Romani di Casalmaggiore.

Questa mattina a salire sul palco gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (medie superiori) provenienti da Bitritto (BA), Lucca, Casalmaggiore (CR), Paderno Dugnano (MI), Novara e Volpago del Montello (TV). Il sipario si è aperto con “L’Aggiustacuori” della compagnia teatrale Torre del Drago APS (Bitritto), con la storia del protagonista da cui prende il titolo lo spettacolo e della Regine dal Cuore Nero; seguito da “Il mio nome è Jonathan” dell’ass. teatrale Guarnieri (Lucca), sul rapporto tra i giovani e la società; e ancora gli spettacoli “…Fino alle stelle” dell’ass. culturale Lumen Teatro (Paderno Dugnano) incentrato sullo scorrere del tempo e sui cambiamenti; “Comics Out” dell’I.C. Romani (Casalmaggiore), scritto e realizzato dagli studenti del laboratorio teatrale e composto da diversi sketch sulla vita quotidiana; “Squilibrantichi” dell’ass. teatrale Kyrkos (Volpago del Montello), in cui alcuni personaggi dell'antichità si ritrovano nello studio di Freud per un'auto-terapia di gruppo; infine “Cose da pazzi” del Liceo Bellini (Novara) con un’esibizione basata sulle vicissitudini di un centro di salute mentale in cui arriva un nuovo medico.

Ogni gruppo si è esibito, portando in scena un estratto dello spettacolo, alla presenza di studenti, insegnanti, operatori e di un pubblico di giovanissimi. Due diverse giurie hanno valutato le pièce teatrali e assegnato i premi: la giuria degli esperti (formata da attori, docenti, giornalisti, artisti, esperti del settore, membri delle istituzioni) e la giuria dei ragazzi (composta da circa 300 studenti delle scuole medie e superiori del territorio).

“Le sensazioni e le passioni che i nostri ragazzi sono in grado di regalarci sono uniche e nuove ogni anno” commenta Gloria Angelotti - Presidente del Franco Agostino Teatro Festival. “Edizione dopo edizione i ragazzi, insieme agli operatori, riescono a mostrarci il loro mondo in modi sempre nuovi e carichi di significati, sui quali sarebbe importante fermarsi a riflettere. Anche quest’anno il ringraziamento va a loro, alla loro creatività e alla loro giovinezza, oltre che alla Fondazione San Domenico che ci accoglie.”

La Rassegna Concorso è l’evento più longevo e a carattere europeo del Franco Agostino Teatro Festival, ospita infatti gruppi provenienti da tutta Italia e dall’estero, e nel tempo è diventata un punto di riferimento per il “Teatro dei ragazzi”, inventato, ideato, diretto, interpretato, realizzato da loro stessi.

Tutte le informazioni su: www.teatrofestival.it, sulla pagina Instagram fatfcrema e Facebook Franco Agostino Teatro Festival.

Fonte: Ufficio Stampa

