Avanzo di bilancio, Gruppo Misto San Miniato: "Destinarli a Cencione e scuola a Ponte a Egola"

Nella giornata di mercoledì 28 maggio, è stata approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale a San Miniato una variazione di bilancio, con la quale si destinava buona parte dell'avanzo di amministrazione.

La manovra complessiva ha smosso tra avanzo disponibile , accantonato e vincolato circa 7 milioni di euro, tant'è che dell'avanzo disponibile rimangono ancora da spendere solo circa 400mila euro dei circa 3 milioni e 600 mila euro approvati col conto consuntivo lo corso 30 aprile.

A colpo d'occhio, sia dall'illustrazione della relazione in Consiglio sia dalla relazione tecnica ha colpito lo "sbriciolamento" degli interventi a cui l'imponente cifra è destinata, che sottintende la scarsa programmazione del bilancio di previsione.

Per questo durante la seduta consiliare la capogruppo del Gruppo Misto, Manola Guazzini, ha presentato una mozione nella quale si impegnava l'amministrazione comunale a destinare l'avanzo a due interventi importanti: l'intero e risolutivo consolidamento del Cencione, per evitare di procedere a singhiozzo, e l'acquisizione di una conceria dimessa a Ponte a Egola da destinare alla realizzazione della scuola media, come era scritto nella mozione presentata dalla maggioranza qualche mese fa ed approvata dal Consiglio Comunale.

La mozione è stata respinta dal PD e dalla lista civica Noi per San Miniato, mentre è stata approvata da tutti i gruppi di opposizione: Gruppo Misto, Fratelli d'Italia, Filo Rosso e Forza Italia.

LA MOZIONE

PREMESSO CHE

Il bilancio consuntivo del Comune di San Miniato approvato nella seduta del 30 Aprile 2025 presenta un avanzo d'amministrazione di oltre 3 milioni e 600mila euro, di cui circa circa 830mila euro destinati agli investimenti;

RITENUTO CHE

sia indice di buona amministrazione la capacità di investire a vantaggio dei cittadini le risorse disponibili, anziché farli risultare ad avanzo;

CONSIDERATO CHE

-si presentano nel nostro Comune priorità che hanno un assoluto carattere d'urgenza, e che hanno spesso determinato prese di posizione largamente condivise da parte del Consiglio Comunale;

-la prima è la questione della nuova scuola media di Ponte a Egola, relativamente alla quale è stata depositata a fine novembre 2024 e approvata il 20 gennaio 2025 una mozione che prevede a questo scopo l'acquisto e la rigenerazione urbana di un'area delle concerie dismesse;

-la seconda è la situazione del parcheggio del Cencione, dopo il grave episodio di slavamento del versante del Cencione verificatosi in occasione dell'allerta meteo di fine gennaio e il fenomeno analogo che si è riprodotto anche in occasione della frana di metà marzo;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

-a utilizzare prioritariamente la quota dell'avanzo d'amministrazione disponibile per investimenti per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola in un'area di conceria dismessa da acquisire e ristrutturare secondo un criterio di rigenerazione urbana, e per la sistemazione del versante e del parcheggio del Cencione;

-a predisporre le delibere e le procedure necessarie a questo scopo, anche procedendo alle necessarie variazioni del Bilancio di Previsione per il 2025 e del DUP e del Piano per le opere pubbliche 2025-2027.

Gruppo Misto, FdI, FI, Filo Rosso - San Miniato

