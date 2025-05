Una biblioteca di campagna con 1.400 volumi: la novità a Mercatale

La campagna chiantigiana si arricchisce di libri, letteratura e pagine di vita culturale da leggere e condividere. Con un patrimonio librario che riunisce 1400 volumi, tra romanzi, racconti, fiabe, gialli, saggistica, collocati all’interno dell’auditorium di via Molamezza, ha aperto i battenti la biblioteca della Misericordia di Mercatale Val di Pesa. La festa della Fraternità di Misericordia è iniziata la mattina con celebrazione della Santa Messa e la vestizione dei nuovi fratelli e delle nuove sorelle nella chiesa di Santa Maria con il parroco Don Nicola Materi e nel pomeriggio con il taglio del nastro a cura del sindaco Roberto Ciappi, partecipato da centinaia di cittadine e cittadini. Alle iniziative hanno preso parte l’assessore Duccio Becattini, la vicesindaca Martina Frosali e l’assessora alla Cultura Sara Albiani. L’apertura della nuova biblioteca è stata incorniciata dalle letture di Elisabetta Masti e dall’attrice Tiziana Giuliani che ha arricchito il momento inaugurale con la messa in scena di uno spettacolo che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze.

“Le biblioteche decentrate nelle frazioni che diffondono e promuovono socialità e servizi gratuiti creando e rafforzando il sistema di rete culturale legato al volontariato – ha commentato il sindaco Roberto Ciappi - rappresentano un valore aggiunto per la tenuta sociale della nostra comunità”.

“La biblioteca è intitolata ad un nostro benefattore, Dino Bini, che con la sua donazione ci ha permesso di realizzare questo importante spazio dedicato alle nuove generazioni e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della lettura – ha dichiarato il Governatore della Fraternita di Misericordia di Mercatale Fiorenzo Marcucci – l’intervento è il tassello conclusivo di un percorso più ampio che ha portano alla realizzazione della nuova sede della Misericordia, la cui apertura è avvenuta lo scorso marzo, seguita poi ad ottobre dall’intitolazione dell’auditorium al nostro caro ex sindaco Massimiliano Pescini”.

A gestire il nuovo spazio saranno dieci volontari che erogheranno il servizio di prestito e consultazione in collaborazione con la biblioteca comunale di San Casciano. Sono previste diverse postazioni per lo studio ed è disponibile la rete wifi. La biblioteca, che avvale del contributo del Comune per l’acquisto di una parte dei volumi, è aperta il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 19. La nuova sede della Misericordia, che complessivamente occupa uno spazio di circa 1500 metri quadri, nasce da un intervento di ampliamento finanziato con una spesa di oltre un milione di euro.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

