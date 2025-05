Camera di commercio Firenze, lettera del presidente Manetti al ministro Tajani

“Ci rivolgiamo a Voi affinché possiate sostenere con forza, in tutte le sedi opportune, il mantenimento del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze, valorizzando quanto già costruito nel tempo”.

E’ quanto si legge a chiusura di una lettera che il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti, ha inviato al ministro degli esteri Antonio Tajani e al sottosegretario di Stato dello stesso dicastero Giorgio Silli, affinché si adoperino per scongiurare la cancellazione della sede diplomatica fiorentina, che il presidente dell’Ente camerale definisce “strategico e fondamentale pilastro per le relazioni bilaterali tra Toscana e Stati Uniti, sia sul piano economico che culturale”.

A tal proposito Manetti ricorda come la collaborazione interistituzionale, che ha coinvolto anche il Consolato Usa, abbia in questi anni reso possibili importanti iniziative, tra cui il progetto Connect Usa, che rappresenta un ponte imprenditoriale e professionale tra Firenze e gli Stati Uniti d’America, e una lunga serie di eventi (BuyWine, BuyFood e BTO) che hanno sviluppato la collaborazione commerciale. Oggi – scrive il presidente della Camera di commercio a Tajani e Silli – “con il 35% del totale delle importazioni, gli Stati Uniti si confermano il primo Paese fornitore di beni verso il nostro territorio. Nel 2024, le importazioni toscane dagli Stati Uniti hanno superato 2,5 miliardi di euro, registrando un incremento del 21% rispetto al 2023. Per Firenze, l’import dagli Usa – trainato in particolare dai settori farmaceutico, tecnologico e aerospaziale – ha raggiunto circa 1,1 miliardi di euro, consolidando ulteriormente il legame economico tra i due territori”.

Irrinunciabile, poi, il ruolo di assistenza che il consolato svolge per i tanti studenti e visitatori Usa che ogni anno arrivano in Toscana e Firenze, oltre per coloro che dalla nostra regione viaggiano verso gli Stati Uniti. “La Toscana – scrive Manetti - accoglie ogni anno oltre 3 milioni di visitatori e studenti provenienti dagli Stati Uniti, con una forte concentrazione su Firenze, che rappresenta una delle destinazioni culturali e artistiche più apprezzate a livello globale da parte del pubblico americano”.

Fonte: Camera di Commercio Firenze - Ufficio Stampa