Camion contro la volta della galleria, incidente all'alba in A1

Poco prima delle 5 di oggi, giovedì 29 maggio, è avvenuto un incidente stradale in A1 al km 256 direzione sud, vicino a Barberino di Mugello. Un mezzo pesante, per motivi ancora da chiarire, è finito contro il cordolo della volta della galleria Puliana.

Il conducente è uscito in autonomia dalla cabina di guida ed è rimasto illeso, anche se il camion ha subito gravi anni. I vigili del fuoco di Barberino hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo incidentato per la perdita di liquidi.

