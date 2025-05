Caro bollette, Fratelli d'Italia Castelfiorentino: "Dalla Lega solo propaganda"

Fratelli d’Italia Castelfiorentino respinge con fermezza le accuse pretestuose mosse dalla Lega in merito alla bocciatura della mozione sul caro bollette discussa nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Una mozione priva di concretezza e presentata fuori tempo massimo, senza alcuna condivisione con i gruppi consiliari della coalizione di centrodestra. La scadenza del 30 giugno 2025 per accedere al Servizio a Tutele Graduali rende di fatto inattuabile, sul piano tecnico e organizzativo, l’istituzione di uno sportello comunale con personale dedicato. Il tempo necessario per bandire, strutturare e attivare un servizio simile supera ampiamente il mese che ci separa dalla scadenza. Ciò che serve ai cittadini è chiarezza e accessibilità, già garantita dal sito ufficiale di ARERA, dagli sportelli ENEL presenti sul territorio e dai patronati a cui chiunque può rivolgersi per ottenere assistenza immediata.

"La mozione della Lega – dichiara Serena Urso, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – è apparsa più come un tentativo di visibilità personale che non una reale proposta di servizio. Se davvero si fosse voluto aiutare i cittadini, ci saremmo seduti a un tavolo comune con i gruppi di coalizione per valutare congiuntamente tempi e modalità d’intervento. Così non è stato. Chi sceglie la solitudine politica, poi non può stupirsi se resta solo anche nel voto". Gli fa eco il consigliere Fabio Fabbrocini, che aggiunge: "Presentare mozioni senza nemmeno consultare gli alleati è un atto di scorrettezza politica. Se vogliamo che il centrodestra sia credibile anche a livello locale, serve rispetto degli accordi e dei ruoli di ciascuno. Usare i social per accusare Fratelli d’Italia di essere "alleati del PD" è non solo falso, ma profondamente irresponsabile". Il tentativo della Lega di mettere sullo stesso piano Fratelli d’Italia e Partito Democratico è ridicolo e strumentale. Le posizioni restano profondamente diverse, ma ciò non giustifica l’approvazione di mozioni inutili solo per marcare una differenza. Il nostro no è stato motivato, politico e coerente con una linea di responsabilità verso i cittadini. Il continuo atteggiamento divisivo della Lega, che preferisce la propaganda alla costruzione, rischia di indebolire l’intero centrodestra locale, già messo alla prova da anni di fratture e personalismi. È ora di cambiare passo. Fratelli d’Italia Castelfiorentino continuerà a lavorare con serietà, competenza e spirito di coalizione, perché i cittadini non hanno bisogno di teatrini, ma di risposte concrete, credibili e condivise.

Fonte: Fratelli d’Italia Castelfiorentino

Notizie correlate