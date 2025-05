Consiglio comunale, gli esiti delle votazioni a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri, mercoledì 28 maggio, alle 18. Come di consueto, può essere rivisto anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito le votazioni dei punti all'ordine del giorno:

6 APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2025 – 2^ AGGIORNAMENTO. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, e M5S, contrari Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

7 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – MODIFICHE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, astenuto Forza Italia-Empoli del Fare.

8 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI EMPOLI - APPROVAZIONE MODIFICHE. Il punto è stato approvato all'unanimità.

9 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30/09/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

10 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28/10/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

11 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 12/11/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

12 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/11/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

13 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/12/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

14 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/12/2024. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

15 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 20/02/2025. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

16 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 10/03/2025. APPROVAZIONE. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

17 MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE E BUONGIORNO EMPOLI - SIAMO EMPOLI SU RISOLUZIONE DI SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELL’ARPAT E DI SOSTEGNO AL RUOLO FONDAMENTALE DELL’AGENZIA PER L’AMBIENTE.Il punto è stato approvato all'unanimità con emendamento proposto dai gruppi consiliari di maggioranza.

18 ODG PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE CONTRO PIANO “REARM EUROPE”. Il punto è stato approvato con emendamento presentato da AVS con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia e Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa