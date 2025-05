Empoli, il Consiglio Comunale dice no al ReArm Europe: ok all’emendamento AVS con BE e M5S

È stato un bello e intenso dibattito politico quello che è avvenuto in consiglio comunale ieri sera. La discussione del primo dei tre atti che riguardano il ReArm Europe, presentato dai gruppi consiliari di opposizione Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle, ha visto la presentazione di un emendamento da parte del Gruppo Consiliare Alleanza Verdi e Sinistra grazie al quale si è trovata una sintesi comune tra i Gruppi Consiliari di maggioranza e dai proponenti dell’opposizione.

L’emendamento Alleanza Verdi e Sinistra, presentato dal capogruppo Dicuio, ha mantenuto con fermezza l’impianto anti-ReArm dell’atto BE-M5S in quanto totalmente allineato alle posizioni di AVS, prevedendo però modifiche sostanziali ad alcune parti con chiara tendenza anti-europeista inizialmente incluse nell’atto originario. Oltre a questo, l’emendamento ha previsto la modifica ad alcuni paragrafi che a priori escludevano la possibilità di intraprendere un percorso di Difesa Comune europea.

Ha commentato il capogruppo Dicuio: “Riteniamo positivo che anche Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle si siano allineati alla posizione che Alleanza Verdi e Sinistra porta avanti da mesi nel parlamento italiano ed europeo e proposta nell’emendamento: da un lato la ferma e totale contrarietà al ReArm, ma dall’altro la necessità di considerare le istituzioni dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite come gli unici soggetti sovranazionali degni di avere un ruolo nella rivoluzione multipolare della quale così tanto necessitiamo, per permetterci il prima possibile di intraprendere un percorso verso il Disarmo degli stati”.

Dicuio ha poi aggiunto: “Non possiamo non menzionare però la stranezza che il gruppo Buongiorno Empoli abbia ritenuto inizialmente di non avallare completamente un’aggiunta che come AVS abbiamo ripreso testualmente dal programma elettorale del M5S delle elezioni Europee 2024, in quanto coerente con la posizione europea anche di Alleanza Verdi e Sinistra. Esiste un allineamento sulla politica estera nazionale ed europea nella coalizione di opposizione Buongiorno Empoli-Movimento 5 Stelle? Ieri non pareva. Siamo comunque soddisfatti che con il voto finale si siano allineati entrambi sulla nostra posizione e li ringraziamo per questo”.

Soddisfatto anche il gruppo di maggioranza del Partito Democratico, che ha avallato, con l’intervento del Consigliere Bagnoli, l’emendamento proposto da Alleanza Verdi e Sinistra. “Condividiamo la grande preoccupazione per le crescenti tensioni internazionali a cui l’Europa non deve rispondere con il riarmo degli eserciti nazionali.” ha detto il consigliere Bagnoli, che ha aggiunto: “L’emendamento presentato da AVS trova una buona sintesi tra tutte le forze pacifiste e progressiste fissando l’europeismo e la difesa comune europea come punti fermi imprescindibili.”

Come Gruppi Consiliari di maggioranza sottolineiamo inoltre la fondamentale necessità di dibattiti come quello di ieri sera all’interno del nostro consiglio comunale. Dibattiti su temi nazionali che possono avere ripercussioni dirette sulla capacità di spesa della Pubblica Amministrazione e della realtà comunale di cui facciamo parte. Il Piano ReArm Europe, con l’estrema e dannosa previsione di spesa che lo contraddistingue, avrebbe infatti effetti disastrosi a cascata sulle possibilità di investire a livello nazionale su Lavoro, Ambiente, Sanità, Scuola e Welfare, pilastri della sicurezza sociale anche comunale.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate