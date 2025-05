"Devi metterti in regola con la messa a terra" e chiedono soldi, tentativo di truffa a Casenuove

Due uomini avrebbero tentato di mettere a segno una truffa nei giorni scorsi nella frazione empolese di Casenuove a Empoli, ai danni di un'azienda. Due uomini, italiani, si sarebbero presentati per conto di un'azienda dicendo al titolare di doversi mettere in regola con "la messa a terra", chiedendo 400 euro per la procedura. Avrebbero mostrato e compilato dei documenti e senza nemmeno identificarsi avrebbero intimorito il titolare con la possibilità di multe e controlli.

"Si sono presentati in due - racconta il titolare - si sono presentati a nome di un'azienda e dicevano che se non avessi fatto la messa a terra ero passibile di multa, quindi mi hanno richiesto 400 euro per mettermi in regola. Io ho rifiutato, e loro sono andati. Non li ho più visti". Da quanto appreso non ci sarebbero altri casi simili nella zona.

Quello che sembra un tentativo di truffa è stato segnalato a gonews.it dal consigliere di FI Simone Campinoti: "Il titolare è stato terrorizzato con minacce di controlli e multe da personale che non si è nemmeno identificato, ma seppur impaurito non ci è cascato, loro sono andati via senza nemmeno lasciargli il foglio che avevano fatto finta di compilare".