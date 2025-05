Dopo l'aggressione a Prato 18enne si risveglia dal coma e indica il presunto assalitore

Si è risvegliato dal coma farmacologico il giovane di 18 anni di Campi Bisenzio aggredito nella tarda serata del 24 maggio scorso, in piazza Buonamici a Prato. Dopo aver ricevuto un pugno il giovane aveva sbattuto la testa cadendo sui gradini in piazza. Ricoverato in gravi condizioni, risvegliandosi avrebbe fatto il nome del presunto aggressore, un minorenne. Ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, dove ha subito un intervento chirurgico, le sue condizioni sono migliorate e dunque la procura, che procede per il reato di tentato omicidio, lo ha sentito. Ieri intanto il minorenne si è presentato spontaneamente dagli inquirenti, ammettendo di aver colpito il 18enne ed è stato così avviato il coordinamento per la continuazione delle indagini con la procura minorile.

