Empoli in B, Azione: "Grati ai tifosi e alle forze dell'ordine"

Empoli in Azione condivide il dispiacere della città per la retrocessione dell’Empoli Calcio in serie B. Tuttavia, in questo momento, sentiamo forte il bisogno di rivolgere un sincero e sentito ringraziamento alla nostra meravigliosa tifoseria e alle Forze dell'Ordine.

Non è comune, infatti, assistere a scene come quelle viste sotto la Maratona Empolese, quando la squadra, nonostante la sconfitta e la conseguente retrocessione, ha ricevuto applausi scroscianti dai propri sostenitori. In molte altre piazze, una retrocessione talvolta si è tradotta in scontri, minacce e situazioni spiacevoli.

Ancora una volta, e in questo campionato in particolare, i nostri tifosi hanno dimostrato una sportività e una maturità fuori dal comune. Questo comportamento esemplare non nasce dal nulla, ma è il frutto di un percorso iniziato anni fa, con iniziative come i corsi per i giovani della scuola del tifo, e affonda le radici in un tessuto democratico profondamente radicato nella nostra comunità. Questo spirito si riflette positivamente anche nella nostra curva.

Un grazie di cuore quindi a tutti i tifosi, per il comportamento esemplare mostrato durante tutto il campionato. Un ringraziamento altrettanto sentito va alle Forze dell'Ordine. La nostra città ha ospitato tifoserie considerate "calde" che, in altri contesti, hanno spesso creato disordini. A Empoli, salvo rari episodi, non si sono mai verificati incidenti significativi. Anche questo è il segno di una lunga e consolidata tradizione delle nostre forze dell'ordine.

È importante ricordarlo: nonostante i cambiamenti di dirigenza, di persone e di personale nelle forze dell'ordine, il modello sicurezza Empoli continua a dimostrarsi valido. Come cittadini, dovremmo esserne consapevoli. Empoli è una delle poche realtà in Serie A dove l'ordine pubblico viene gestito da un Commissariato che, notoriamente, dispone di meno risorse rispetto ad una Questura.

È vero che “Firenze” ha sempre garantito il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma questo non sminuisce il grande impegno profuso da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale per la sicurezza della nostra città.

Anche per questi valori e queste sinergie oltre che per le indubbie doti della Società Empoli F.C. siamo certi che la nostra città tornerà, presto, ad essere rappresentata nella massima serie del nostro Campionato.

Luca Ferrara per Empoli in Azione

