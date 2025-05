San Miniato verso l'estate: il cartellone completo degli eventi

Si avvicina l’estate e, con lei, tornano anche gli attesi eventi culturali, con un cartellone sempre più ricco. Il Comune di San Miniato punta sulle variegate iniziative che fanno parte della tradizione estiva, con alcune interessanti novità. A presentare il ricco programma sono la vicesindaca con delega al turismo Azzurra Bonaccorsi e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini.

Dal 13 giugno al 4 luglio vanno in scena i tre appuntamenti di Teatro comico itinerante dedicati alla risata toscana, a ingresso gratuito, che, per questa edizione, saranno ospitati nelle frazioni di San Donato (13 giugno con Urge di Guascone Teatro), Isola (25 giugno con Risata a due del Teatrino dei Fondi) e Stibbio (4 luglio con Mi abbatto e sono felice di Mulino Ad Arte), eventi in collaborazione con il Teatrino dei Fondi.

Si prosegue con la seconda edizione della 100 Miglia, la manifestazione turistica culturale con prove di guida su percorsi speciali, organizzata dall’associazione Ruote Classiche di Toscana, in collaborazione con il CCN San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, che si svolgerà il 14 e 15 giugno, e sarà l'anteprima della 1000 Miglia che il 20 giugno farà tappa nella Città della Rocca, con il momento della timbratura in piazza Buonaparte.

Dal 20 al 22 giugno, 42esimo compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio. Il centro storico sarà invaso da spettacoli e animazioni di teatro di figura, ad ingresso libero, con un programma di grande qualità. Piazza Duomo, Piazza del Seminario, i Loggiati di San Domenico, piazza del Popolo e le strade del centro ospiteranno ben 25 spettacoli nelle tre serate del festival.

Anche quest’anno, dal 6 luglio al 10 agosto, torna la consueta rassegna itinerante di Cinema sotto le stelle, con undici film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, con due appuntamenti in collaborazione con la Commissione pari opportunità, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà sette frazioni del Comune (Corazzano, Ponte a Egola, Ponte a Elsa, La Catena, San Romano, Molino d'Egola, Roffia, La Serra, San Miniato Basso, San Miniato e La Scala).

Seconda edizione per Filo d'identità, un festival che nasce dal desiderio di esplorare l’identità attraverso le trame della parola, dell’immagine e del suono, che andrà in scena dal 7 al 13 luglio, tra Pontedera, Fucecchio, San Miniato e Montopoli. Libri, voci, visioni si annodano in un percorso condiviso di riflessione e confronto, un intreccio di discipline, sguardi e sensibilità che nato nel 2022 tra la provincia di Pisa e quella di Firenze: una settimana intensa di incontri con autori, reading, spettacoli e concerti.

Si prosegue poi con la Maratona di lettura, il 12 e 13 luglio, giunta alla XVIII edizione, durante la quale saranno letti molti libri, tra cui Il Processo di Kafka, volume inserito nel progetto della Rete Bibliolandia che si concluderà in autunno e ha come obiettivo la rilettura delle opere dello scrittore praghese, mentre per le letture dal vivo di Massimo Gabbrielli, responsabile dei servizi bibliotecari, verranno letti alcuni racconti tratti da Ferie d'agosto di Cesare Pavese.

Domenica 27 luglio (ore 19.45), in Piazza Duomo, farà di nuovo tappa a San Miniato Musicastrada Festival che, dopo il successo straordinario degli anni scorsi con il concerto di Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, quest’anno torna con un altro ospite eccezionale: La Rappresentante di Lista. La band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l'oggi e la sua colonna sonora.

Chiude il lungo cartellone di eventi estivi, come da tradizione, il 17° Festival del Pensiero Popolare - 56° Palio di San Rocco (12-16 agosto 2025), la settima edizione a cura dell'associazione Tra i Binari, con una programmazione che porterà la comunità di San Miniato e i suoi visitatori e visitatrici verso la creazione di una grande trama di storie, affondando in una delle tradizioni popolari per eccellenza della città: il Palio di San Rocco. Accanto a questo, altri due importanti progetti: la creazione di video interviste agli abitanti del quartiere per la realizzazione di un documentario e la pubblicazione di un libro sulla nascita del palio di San Rocco. Poi torneranno i giochi e le sfide tra i terzieri, il cucchiaio d'argento, i costumi e la goliardia, diviso tra quello delle/i bambine/i e quelli delle/dei grandi.

"Il calendario degli eventi estivi del Comune di San Miniato, un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento pensato per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e offrire occasioni di incontro, svago e condivisione a cittadini e visitatori - spiegano la vicesindaca Bonaccorsi e l'assessore Squicciarini -. Questa rassegna estiva è il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto associazioni, operatori culturali e realtà del territorio, a cui va il nostro più sincero ringraziamento. Abbiamo voluto costruire un’estate che parli a tutti e tutte, con proposte adatte a ogni fascia d’età e capaci di animare San Miniato con qualità e creatività. La nostra Città è un luogo che vive di cultura, storia e bellezza, e crediamo che queste iniziative rappresentino non solo un’opportunità per rilanciare il turismo locale, ma anche per rafforzare il senso di comunità e appartenenza. Siamo certi che questi eventi contribuiranno a rendere la nostra estate più viva, inclusiva e partecipata".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

