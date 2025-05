Sintesi-Minerva gestirà i cimiteri comunali a Montespertoli

A partire dal 1° giugno 2025, la Società Cooperativa Sociale Sintesi – Minerva, con sede a Empoli, subentrerà nella gestione dei servizi cimiteriali e dell’illuminazione votiva nel Comune di Montespertoli. La cooperativa è risultata aggiudicataria a seguito di una gara pubblica.

La concessione avrà una durata di cinque anni e prevede la presa in carico di tutte le attività operative e gestionali legate ai 24 cimiteri comunali del territorio. Oltre alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree verdi, il servizio comprende la custodia, la pulizia, l’accoglienza delle salme, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché la gestione e riscossione dei canoni per le lampade votive e l’aggiornamento dei registri cimiteriali.

In particolare, il cimitero del capoluogo sarà aperto con il seguente orario: dalle ore 9 alle ore 17 nei giorni feriali e festivi per l’orario invernale, dalle ore 8 alle ore 19 per l’orario estivo.

L’Amministrazione comunale vigilerà affinché la cooperativa garantisca continuità, efficienza e un’adeguata attenzione alle esigenze dei cittadini, nel pieno rispetto della dignità dei luoghi e del valore umano dei servizi offerti.

Per informazioni sui servizi cimiteriali o per richieste specifiche, i cittadini possono rivolgersi direttamente al Comune di Montespertoli https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Servizi-cimiteriali oppure alla cooperativa.

Nello specifico, per l'erogazione dei servizi o altre informazioni il cittadino potrà contattare direttamente il gestore affidatario ai seguenti numeri e contatti che saranno disponibili anche in ciascun cimitero comunale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate