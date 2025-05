Gru colpisce bus in transito a Carrara: due passeggeri in ospedale

Disastro sfiorato questa mattina a Carrara, dove una gru in manovra ha urtato violentemente un autobus in transito su viale XX Settembre, all’ingresso della città. L’incidente è avvenuto quando il braccio meccanico del mezzo pesante, in uscita dai cancelli di una ditta di marmi, ha colpito il fianco dell’autobus, lacerandone la carrozzeria e mandando in frantumi i vetri laterali.

A bordo del mezzo pubblico si trovavano solo pochi passeggeri. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato grande. Una passeggera e l’autista hanno accusato un malore per lo shock e sono stati accompagnati per accertamenti all’ospedale delle Apuane di Massa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

