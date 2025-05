Incidente nelle campagne di Empoli, auto finisce contro un muro e rompe tubo del gas

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Corniola, frazione di Empoli, lungo la Strada provinciale Salaiola. Da quanto si apprende un'auto, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a finire contro un muro e rompendo un tubo del gas. Sul posto, intorno alle 12.20, sono intervenute un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. La conducente, rimasta ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

In seguito all'urto con le tubazioni si è verificata una fuga di gas, per la cui messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco in attesa della riparazione di Toscana Energia, al lavoro sul posto.

