Lapi Gelatine apre le porte agli studenti: "Creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro"

Porte aperte per conoscersi. Sono stati due giorni interessanti e costruttivi, il 27 e 28 maggio, quelli che hanno visto l’azienda empolese Lapi Gelatine insieme alla Laos, entrambe società Lapi Group, al centro del progetto formativo “Fabbriche Aperte 2025”. L’iniziativa, promossa ormai da oltre dieci anni dalle aziende del Gruppo Lapi, è stata l'occasione per aprire lo stabilimento produttivo di Via Lucchese agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Ferraris Brunelleschi. L’incontro è stato anche un’opportunità di confronto e dialogo tra vari attori che sul territorio s’impegnano per la formazione e crescita delle nuove generazioni.

Oltre a Tommaso Lapi e Fabio Da Lozzo, rispettivamente CEO e Direttore Generale di Lapi Gelatine, e Simone Marconcini, Direttore di Laos, erano presenti: Barbara Antonini, coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa, gli assessori del Comune di Empoli Nedo Mennuti, vicesindaco, Adolfo Bellucci (Commercio, attività produttive), Matteo Bensi (Cultura, turismo, politiche giovanili), e Brenda Barnini, ex Sindaca di Empoli.

"Fare rete e guardare al futuro. È solo attraverso un progetto corale e condiviso che il mondo della scuola e quello dell’impresa possono dialogare – hanno ricordato da parte del Gruppo Lapi -. L’obiettivo delle visite in azienda che organizziamo, come di ognuna delle iniziative che portiamo avanti col Progetto Giovani, è dare un contributo alla crescita delle nuove generazioni e, per quanto possibile nelle nostre forze, creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro".

Le giornate sono state suddivise secondo le esigenze formative dei ragazzi. Martedì 27 maggio l’azienda specializzata nella manutenzione di impianti Laos si è rivolta agli studenti del Ferraris Brunelleschi di classe quinta che studiano nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnico. Mentre il 28 maggio i professionisti di Lapi Gelatine hanno guidato nella visita in azienda gli studenti dell’indirizzo Chimica e Materiali.

Solitamente con Fabbriche Aperte ad essere coinvolti come protagonisti di queste visite formative, infatti, sono ragazzi e ragazze che studiano in indirizzi specifici legati all’attività delle aziende ospitanti. Un progetto studiato ad hoc per mostrare ai giovani il funzionamento di realtà aziendali vicine al loro percorso di studi. Un’opportunità utile a completare e valorizzare quello che di solito si studia sui libri di testo in aula.

"Come amministrazione appoggiamo lo sforzo di Lapi Gelatine di integrarsi anche nel tessuto sociale di Empoli - commentano il vicesindaco con delega al Sociale, Nedo Mennuti e l'assessore alle Attività Produttive, Adolfo Bellucci - con iniziative lodevoli come il doposcuola 'Scacciapensieri' e questo Progetto Giovani. Legare il mondo della scuola con quello del lavoro è da sempre un obiettivo nobile, specialmente in una città come la nostra dalla forte vocazione produttiva".

"Lapi Gelatine inoltre - afferma l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi - ha partecipato convintamente a un importante percorso di co-progettazione sulle politiche giovanili in città e sosterrà come sponsor l'edizione dell'Empoli Jazz Festival. Questo impegno dimostra la volontà di sentirsi parte attiva della città e delle sue iniziative più importanti".

"Promuovere fra i ragazzi la conoscenza delle eccellenze del nostro territorio, è un’azione su cui stiamo lavorando e continueremo a lavorare – ha commentato Barbara Antonini, coordinatrice presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa - , e la molto bella e interessante iniziativa di Lapi Gelatine risponde a pieno a quell’esigenza di reciproco scambio scuola impresa. Quando i ragazzi entrano nel cuore produttivo delle nostre aziende è sempre un arricchimento non solo per loro ma anche per noi imprenditori. Ringrazio, quindi, la famiglia Lapi per avere aderito convintamente all’iniziativa Fabbriche Aperte".

Fabbriche Aperte è un'iniziativa lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore, per promuovere la cultura d'impresa nella società. Il Gruppo Lapi ha sposato il progetto nel 2011 insieme a Federchimica, portandolo avanti l’iniziativa ogni anno grazie al coordinamento organizzativo del Progetto Giovani di Lapi Group, ramo della holding dedicato alle attività di formazione, impegno sociale e sviluppo sul territorio.

Ogni anno oltre 200 studenti varcano le porte delle nostre aziende per vedere coi loro occhi ciò che di solito leggono solamente sui banchi di scuola.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate