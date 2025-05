Lega Castelfiorentino: "Bonus energia, respinta nostra proposta su sportello per i cittadini"

"Ci preme informare che la proposta per l’istituzione di uno sportello dedicato ai cittadini, finalizzato ad agevolare le categorie fragili nell’accesso ai bonus sociali relativi all’energia elettrica, è stata respinta".

Così Susi Giglioli e Angelo Fiore, consiglieri della Lega di Castelfiorentino.

"Pur riconoscendo il valore sociale e l’utilità pubblica dell’iniziativa, la maggioranza ha ritenuto di non disporre del tempo e delle risorse necessarie per l’attivazione dello sportello entro il termine del 30 giugno. È doveroso precisare che tale proposta si inserisce in un’iniziativa sostenuta dal Governo di centrodestra e promossa dalla Lega a livello nazionale, tramite gazebo informativi, volantini e video, con l’obiettivo di diffondere capillarmente informazioni utili agli aventi diritto. Non si tratta dunque di un’iniziativa locale isolata, bensì di un’azione coerente con quanto condiviso a livello nazionale".

"Ci sorprende, quindi, il voto contrario degli alleati che siedono in consiglio comunale che hanno interpretato l’iniziativa come mera propaganda, dimostrando — a nostro avviso — una scarsa comprensione delle reali priorità sociali e delle esigenze della cittadinanza, in particolare delle fasce più deboli. Un’azione che mette in discussione chi sia realmente l’avversario comune per cui la cittadinanza ci ha eletto".

"Per quanto riguarda le mozioni del centrodestra - proseguono - ribadiamo la nostra piena disponibilità alla condivisione, quando richiesto, nel rispetto della libertà politica di ogni forza politica. Crediamo che ognuno abbia il pieno diritto di presentare i propri atti, senza dover chiedere autorizzazioni preventive, come del resto già avviene regolarmente".

"Lo stesso spirito di apertura lo abbiamo dimostrato recentemente, aprendoci a collaborazioni concrete con tutte le forze politiche del centrodestra presenti nei consigli comunali. C’è chi definisce questo atteggiamento 'protagonismo'; noi lo chiamiamo lungimiranza e senso di responsabilità, con l’unico obiettivo di rispondere ai bisogni dei cittadini e costituire un’alternativa al centro sinistra. Rimaniamo a disposizione - concludono - delle persone che ci hanno contattato per fornire supporto pratico nell’espletamento delle procedure necessarie ad accedere ai bonus sociali".

Fonte: Lega Castelfiorentino - Ufficio Stampa

