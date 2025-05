LUMEN 2025: Parte la nuova stagione estiva fiorentina tra cultura, musica e sostenibilità

LUMEN, il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola, dà il via alla stagione estiva 2025 con il Festone. Fino a domenica 1 giugno musica live, arte, incontri e laboratori per celebrare l’opening 2025 del polo di sperimentazione in continua evoluzione che apre ufficialmente le porte con un nuovo stage all’aperto, un’area-food completamente rinnovata e un'ampia programmazione che guarda lontano, con artisti e ospiti internazionali. In occasione del Festone, nelle serate di venerdì 30 e sabato 31 maggio, LUMEN e at - autolinee toscane mettono a disposizione del pubblico una navetta gratuita per raggiungere via del Guarlone: il servizio di trasporto collegherà Piazza Beccaria a LUMEN dalle ore 22 alle 3 di notte, permettendo di arrivare allo spazio in piena sicurezza, minimizzando anche l'impatto acustico e ambientale delle attività proposte. L’opening è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze ed il contributo di Fondazione CR Firenze.

Festone e la stagione 2025 di LUMEN sono state presentate questa mattina da Antonio Bagni e Francesca Merz, presidente e vicepresidente dell’APS Icchè Ci Vah Ci Vole, Paola Galgani vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Firenze, Tommaso Rosa, direttore marketing di at - autolinee toscane, mobility partner di LUMEN.

LUMEN è uno spazio pubblico dato in concessione dal Comune di Firenze all’Associazione Icché Ci Vah Ci Vole, APS che lo gestisce e il cui investimento totale sullo spazio è stato di oltre 350mila euro negli ultimi quattro anni, trasformando un’area dismessa in un punto di riferimento per le cittadine ed i cittadini attraverso un modello di gestione economicamente sostenibile e autofinanziandosi con bandi, tesseramento, attività di food&beverage e donazioni e sviluppando nel tempo competenze normative e burocratiche. LUMEN Laboratorio Urbano Mensola è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, che ha creduto nel progetto dalla sua nascita.

Eventi, spettacoli, stand up comici, laboratori per famiglie e bambini, cinema e teatro, musica live - con una particolare attenzione al mondo dell’elettronica, arricchiscono la programmazione 2025 di LUMEN, pensata per soddisfare le esigenze e le richieste dei molteplici pubblici che frequentano lo spazio e realizzata coinvolgendo le principali realtà culturali fiorentine e toscane conosciute in tutto il territorio, richiamando a sé nomi della scena musicale di fama internazionale. La rinnovata serra insonorizzata, realizzata per garantire il minore impatto acustico possibile nel rispetto del vicinato e dare al pubblico la possibilità di godere pienamente delle performance, ospiterà, tra gli altri, gli eventi di Numa Crew (4 luglio, 1 agosto, 6 settembre), Lattexplus (19 luglio, 6 e 27 settembre), Dissidanza (13 giugno, 5 e 11 luglio, 8 agosto). Il main stage ospiterà ogni sera concerti ed esibizioni live, mentre ogni giovedì è dedicato alla rassegna musicale Ultrasuoni; LUMEN si conferma spazio di libera espressione ospitando festival ed eventi promossi da realtà come Dedalo District, Algoritmica, Saturnia Events. Cinema protagonista grazie alle collaborazioni con Sentiero Film Factory, Festival dei Popoli, Festival Au Desert. Famiglie e bambini potranno vivere LUMEN con attività dedicate, tra cui laboratori, centri estivi accessibili su base ISEE del nucleo familiare, e la settimanale Cena smolla bimbi + Firenze gioca, per permettere ai genitori di godersi una serata in relax e ai bambini di socializzare ed intrattenersi con attività ludiche. Novità 2025 è l’area dedicata allo sport: per tutto il mese di giugno, grazie ad una collaborazione con Decathlon, saranno allestiti due campi temporanei da beach volley e da basket, mentre dal’1 settembre all’1 ottobre i climbers avranno la possibilità di usufruire di una parete di arrampicata temporanea grazie alla collaborazione con Work Less Collective.

“Cominciamo questa stagione con l'obiettivo di consolidare quello che è stato il successo dell'anno scorso, che ha visto la sottoscrizione di 10.800 tessere associative familiari, contributo fondamentale anche per costruire una forza sociale ed economica tale da consentirci di approcciare sempre più positivamente al prossimo accordo trentennale che sarà stipulato tra amministrazione e l’APS una volta che la Regione Toscana avrà approvato il 'piano operativo comunale'. Il programma 2025 è forse il più bello e variegato che abbiamo mai realizzato, perché proponiamo un'offerta culturale che unisce più generazioni, tante quanti sono i diversi pubblici che fruiscono dello spazio LUMEN. La

musica - insieme al food&beverage nelle serate di maggiore affluenza - è uno dei canali da cui provengono quelle risorse necessarie per realizzare attività gratuite e accessibili a tutti, come i laboratoriali per bambini e famiglie, gli eventi di yoga, teatro, danza, spettacoli.

Per questo abbiamo ulteriormente investito sull'impianto di insonorizzazione e controllo della serra dove si svolgono le performance musicali live e sulla ricollocazione del palco principale" Antonio Bagni e Francesca Merz, presidente e vicepresidente APS Icchè Ci Vah Ci Vole.

“Un progetto importante che ha valore sociale e ambientale” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Questo è un presidio culturale in un luogo pubblico che ospiterà numerose attività che guardano a generazioni diverse. Un bene comune, a disposizione di cittadini e cittadine con tante attività in un luogo importante che è anche oggetto di riqualificazione da parte del Comune” Paola Galgani, vicesindaca e assessora all’ambiente del Comune di Firenze.

“Il progetto con LUMEN ha le radici nella bellissima esperienza del 2024 ma vuole essere un modello non solo per il 2025 ma anche per gli anni futuri e per gli spazi futuri. Oltre a promuovere la mobilità pubblica per raggiungere lo spazio (le linee 14 e 20 hanno fermate

a 10 minuti a piedi da LUMEN e viaggiano tutti i giorni dalle 5 di mattina alle 00:20) quest'anno ci concentriamo su due interventi. Il primo è di ascolto e coinvolgimento delle comunità e del territorio. Per tutta l'estate coinvolgeremo il pubblico di Lumen in un percorso di raccolta opinioni, consigli e suggerimenti sul trasporto pubblico, che culminerà in un rapporto da presentare alla cittadinanza a fine settembre. L'altro intervento è la collaborazione sulla navetta gratuita Beccaria - Lumen, che sarà attiva per ben 20 serate dell'estate (il venerdì e il sabato) e che coprirà il tragitto per tutta la notte dalle 22 alle 4 per ermettere a tutti di recarsi al LUMEN limitando emissioni, traffico, code, ingorghi e

soprattutto di divertirsi in modo sicuro” Tommaso Rosa, direttore marketing di at - autolinee toscane, mobility partner di LUMEN.

Servizio navetta gratuito LUMEN / at - autolinee toscane, mobility partner ufficiale

Dopo il successo riscontrato gli scorsi anni, LUMEN rinnova anche per la stagione 2025 la collaborazione con at - autolinee toscane, società che gestisce il trasporto su autobus urbani ed extraurbani in tutta la Toscana e mobility partner ufficiale dello spazio estivo, continuando a garantire nelle serate con maggiore affluenza di pubblico un servizio di trasporto sostenibile e sicuro per tutti gli ospiti che vorranno raggiungere lo spazio con un mezzo alternativo al proprio.

“Festone”: il programma dell’opening LUMEN nel dettaglio

Venerdì 30 maggio

16, talk su prevenzione, pedagogia e reinserimento a cura di Cooperativa CAT

18, mostra e vendita opere di The Fiorentiner (ricavato in beneficenza)

21, talk su musica e marginalità sociale a cura di Sbarre Mic Check

22, live Fiati Sprecati Street Band

23, Numa Crew feat. Ila Brugal e Jon1st (UK) (Jungle Stage)

Sabato 31 maggio

18, Mirco Roppolo

21, Zakaria from Dissidanza (Garden Stage)

22:30, @colorificio_mario (Garden Stage)

22:30, Lorenzo Fortino & Alessio Brody present “DEEP FREEDOM” powered by Lattexplus (Jungle Stage)

00:00, @paquitamorenogordon (Jungle Stage)

Domenica 1 giugno

18, The Fiorentiner laboratorio (Lab Area)

18, Super Vintage Market (Exhibit Area)

19, Solo per_voice (Garden Stage)

21, Vocal Blue Trains (Garden Stage)

La Cucina LUMEN

Oltre agli eventi, a LUMEN è possibile fermarsi anche per aperitivo o cena grazie al ristorante estivo che si sviluppa in una nuova area condivisa dedicata alla convivialità, nata per favorire l’aggregazione e la socializzazione, dove poter scoprire e gustare pietanze e bevande realizzate con materie prime di qualità a km0: nasce così un menù stagionale come gli ingredienti utilizzati, garantendo freschezza e qualità dei prodotti utilizzati. LUMEN è inoltre completamente plastic free, con accesso gratuito all’acqua potabile e l’adozione di materiali computabili e riciclati. All’ingresso sarà possibile acquisire un bicchiere riutilizzabile (con cauzione di 1 euro che verrà restituita all’uscita).

Anticipazioni di agosto/settembre/ottobre

Quest’anno lo spazio estivo polivalente chiuderà dal’11 al 21 agosto, mantenendo nelle altre settimane del mese una ricca offerta di attività per chi passerà il mese in città. Dal 4 al 7 settembre torna l’appuntamento con il Festival Copula Mundi. Da metà settembre a fine ottobre sarà aperto ogni domenica.

Tutti gli appuntamenti in calendario sono ad ingresso gratuito con tessera associativa da sottoscrivere presso Lumen o sul sito https://lumen.fi.it/

Come arrivare a LUMEN in bus

È possibile raggiungere Lumen per partecipare alle attività diurne e serali, oltre che con i propri mezzi, anche utilizzando le linee di at - autolinee toscane 14 e 20 che hanno le fermate a pochi minuti dallo spazio estivo. Per maggiori informazioni at-bus.it/firenze con tutti gli orari e le linee nel dettaglio. Con la app "at bus" si può vedere il passaggio in tempo reale e anche la posizione del bus su mappa in modo da organizzare con precisione ogni spostamento.

A proposito di LUMEN

LUMEN è uno spazio pubblico dato in concessione dal Comune di Firenze all’Associazione Icché Ci Vah Ci Vole, una APS il cui investimento totale sullo spazio è stato di oltre 350mila euro negli ultimi quattro anni, trasformando un’area abbandonata del Parco del Mensola in un dei presidi culturali più importanti della città, affermandosi come polo di sperimentazione per progetti innovativi e di comunità e diventando punto di riferimento per le cittadine ed i cittadini attraverso un modello di gestione economicamente sostenibile. Sono partner Numa Crew, Dissidanza, Lattexplus, Saturnia Events, Alia Servizi Ambientali, Firenze Plastic Free, Badiani, Progioco, Ingegneria del Buon Sollazzo, BigMat, EuroEdile, Lorenzo Servizi, ALG.

