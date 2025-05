Montelupo punta all'estate: eventi tra arte, musica e socialità

Un’estate tutta da vivere a Montelupo nel segno della socialità, dell’arte, della musica e degli eventi.

Una proposta eterogenea pensata per diverse fasce di età che spazia dai laboratori al cinema, dal festival musicale a quello letterario, passando per iniziative a carattere sportivo.

«Quando abbiamo annunciato lo spostamento di Cèramica a Natale – ricorda il sindaco Simone Londi – alcuni erano preoccupati per l’estate. La nostra risposta è un aumento degli eventi estivi rispetto alla scorso anno. Un cartellone ampio e variegato, pensato per tutte le età, che valorizza la socialità, la cultura, lo sport e il tempo libero, che abbiamo costruito con l’essenziale contributo delle associazioni del territorio».

Il “Piano eventi” approvato dalla Giunta raccoglie e mette a sistema le tante iniziative presenti sul territorio sia promosse direttamente dal Comune, sia organizzate da altri e patrocinate.

«Il commercio di vicinato a Montelupo ha dato nuova prova di vitalità nel formulare proposte per gli eventi estivi. Abbiamo accolto con molto piacere la loro disponibilità e entusiasmo, ai quali dobbiamo due nuove manifestazioni che avranno luogo in questa estate 2025. Esse nascono per iniziativa del CCN “Il borgo degli Arlecchini” e del CCN “Il Nuovo centro”», aggiunge l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Nel programma degli eventi estivi troviamo tante conferme, come la Festa della Terracotta a Samminiatello che idealmente dà inizio alla stagione, il cinema estivo promosso dall’associazione Mignon che si svolgerà da fine giugno a settembre il mercoledì e giovedì, le sagre e le feste gastronomiche disseminate in centro e nelle frazioni.

Permangono due capisaldi dell’estate montelupina: il festival letterario Montelupo Fiorentino dei Lettori e Fool Park.

Montelupo Fiorentino dei lettori, parte del progetto Toscana dei lettori promosso dall’Associazione Wimbledon APS, nelle precedenti edizioni ha portato a Montelupo autori del calibro di Umberto Galimberti, Vasco Brondi, Serena Dandini, Paolo Nori, Nicola Gratteri.

L’appuntamento è per il 3 e 4 luglio e presto comunicheremo quali saranno gli scrittori ospiti per questo 2025.

Fool Park è la manifestazione che animerà il parco dell’Ambrogiana per due fine settimana dall’11 al 13 luglio e dal 18 al 20 luglio. Il festival si rivolge ai giovani del territorio e quest’anno è stato progettato con il contributo dei ragazzi grazie a un percorso cofinanziato dalla Regione Toscana con Fondi Europei.

Il programma sarà presentato a breve nel dettaglio, ma sono confermati alcuni elementi che hanno decretato il successo della manifestazione: concerti, dj set e live performance; street art e installazioni artistiche; spazi relax, food & drink, giochi e incontri.

Due le novità importanti per questa stagione rispetto agli anni passati.

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno il CCN “Il Nuovo Centro” organizza ENJOY FESTIVAL, manifestazione che prevede concerti, workshop, attività dedicate al benessere personale come massaggi, riflessologia …

Il fine settimana successivo, sabato 14 e domenica 15 giugno, appuntamento con la FESTA DEL BORGO promossa dai commercianti CCN “Il Borgo degli Arlecchini” in centro storico. Il programma prevede birra artigianale, street food, musica dal vivo e mercatini.

Sempre il “Borgo degli Arlecchini” rinnova inoltre le aperture serali dei negozi, ogni martedì di luglio.

Non sarà solo il centro storico a prendere vita durante l’estate: anche le frazioni saranno protagoniste con iniziative diffuse, dalla Sagra Campagnola di Sammontana, agli eventi de Il Turbone e Samminiatello, fino alla Torre, dove torna la tradizionale Festa del Vetro, omaggio all’artigianato e a uno dei prodotti simbolo del territorio.

A completare il quadro, laboratori e visite guidate al Museo della Ceramica, e l’apertura dell’osservatorio astronomico “Beppe Forti” tutti i venerdì fino a ottobre, per gli appassionati di stelle e pianeti.

Il programma completo è disponibile in un depliant cartaceo e sul sito www.montelupoeventi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa