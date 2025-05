Inaugurato un nuovo campo di pallavolo a Sovigliana

Sport libero e accessibile a tutti. Si arricchisce con un nuovo campo di pallavolo l’offerta ricreativa a Sovigliana, in quello che è diventato un polo sportivo libero e aperto a tutti.

Dopo il campo di pallacanestro, lo skate park e il campo da calcetto, tutti intorno all’edificio delle scuole medie, arriva appunto una nuova area dedicata al volley.

A inaugurarlo Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e per l’occasione capitano della squadra di pallavolo formata dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, che sabato 24 maggio hanno sfidato due rappresentative, quella del Centro di Aggregazione Giovanile (che svolge le proprie attività nei locali della scuola media) e quella dell’Use Volley.

“Ringrazio ragazzi e ragazze del Centro di Aggregazione Giovanile e dell'Use Volley per aver accettato di giocare con noi la partita inaugurale - ha detto il sindaco prima di cominciare la partita.

Il campo sarà molto utile perché, oltre ad avere l'accesso libero, potrà essere utilizzato durante l'attività scolastica e durante l'attività del Centro di Aggregazione Giovanile.

Questo è importante perché è un intervento che va nella direzione di creare nuovi punti di aggregazione, di inclusione e di valorizzazione dell'attività sportiva all'aperto”.

A vedere il triangolare tanti giovani, come tanti erano i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte alla partita, sia per il CAG, sia per l’Use Volley.

Tra le fila della squadra del Comune di Vinci c’era tutta la giunta comunale (il sindaco, la vicesindaca Daniela Fioravanti, l’assessora Mila Chini e gli assessori Francesco Marzocchini e Giulio Vezzosi), nonché i consiglieri - in ordine di numero di maglia - Sara Giotti (3), Andrea Parri (9), Veronica Marradi (17), Luca Melani (3), Lorenzo Micheli (24), Clarissa Pasquali (25), Francesco Redditi (26).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

