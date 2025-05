Scogliera di Orbetello: botta e risposta tra Comune e Regione

Polemiche tra il Comune di Orbetello e la Regione Toscana sulla spiaggia del Cannone, presso Talamone, chiusa dal Comune grossetano per problemi di sicurezza. A causa del maltempo di febbraio, infatti, una parete della scogliera si era staccata e l'area non è ancora ritenuta sicura.

Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti aveva spiegato che la "chiusura della spiaggia è stata necessaria per salvaguardare la sicurezza degli utenti. Il fenomeno meteo che ha causato il dissesto della parete rocciosa si è verificato a febbraio e, purtroppo, i tempi tecnici non hanno consentito che la messa in sicurezza potesse partire in tempo utile per l'inizio della stagione balneare costringendoci a interdire l'accesso alla spiaggia".

"Il problema - aggiunge - sono i costi: per tutta la scogliera il costo dei lavori si aggira intorno ai 4 milioni di euro, cifra molto alta. Sia i lavori che i finanziamenti sono a carico di Genio civile e Regione, non del Comune".

“Rimaniamo sinceramente sorpresi dalle dichiarazioni del Comune di Orbetello, che continua ad attribuire alla Regione Toscana competenze che non le spettano” replica Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana. “È un fatto oggettivo, facilmente verificabile: una semplice visura catastale conferma che la particella dell’area in questione appartiene al demanio marittimo e, per legge, la gestione spetta al Comune. Negarlo significa o non conoscere le norme di base, o peggio, tentare di scaricare su altri le proprie responsabilità”.

“La Regione Toscana – prosegue Monni – ha sempre dimostrato disponibilità e volontà di collaborazione con i territori, mettendo a disposizione risorse e competenze. A Orbetello, in questi anni, abbiamo investito cifre importanti, circa 8 milioni di euro, per la salvaguardia delle spiagge, tra interventi strutturali e stagionali: se non ci fosse stato l’intervento della Regione, i turisti non avrebbero trovato le spiagge pronte per la stagione estiva. Ma questo non esime il Comune di Orbetello dalle proprie responsabilità: non può pensare di chiamarsi fuori dalle proprie funzioni istituzionali, immaginando che qualcun altro risolva i problemi al posto suo”.

“Vorrei anche ricordare - conclude l’assessora - che proprio per quella scogliera il Comune di Orbetello avrebbe potuto ottenere specifici finanziamenti tramite il Documento operativo per la difesa del suolo della Regione. Purtroppo, la domanda è stata presentata fuori dai termini: un’occasione persa, che non è imputabile a nessun altro se non a chi avrebbe dovuto seguire l’iter. Tutto questo dimostra una gestione poco attenta e una tendenza a cercare scuse anziché soluzioni. È ora di cambiare passo: meno polemiche e più lavoro concreto per il territorio”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

