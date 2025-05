Palestina, oltre 20 comuni del Fiorentino per aiutare le popolazioni di Gaza e Cisgiordania

Oltre venti Comuni dell’area fiorentina hanno deciso di fare fronte comune per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, promuovendo il rispetto del diritto internazionale e la convivenza pacifica tra i popoli. Dopo che 33 consigli comunali hanno approvato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, nasce ora la “Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese”.

L’iniziativa è promossa dalla Rete pace e giustizia in Medio Oriente, realtà che raccoglie più di 80 associazioni, ong e forze politiche. Il progetto punta a coinvolgere sempre più amministrazioni locali nella costruzione di un fronte solidale capace di produrre azioni concrete. Il documento fondativo prevede l’organizzazione di iniziative culturali e attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle condizioni di vita nei Territori occupati. Parallelamente, saranno avviati progetti di cooperazione e sviluppo, coordinati tra i diversi Comuni aderenti.

“Questo documento dà uno strumento agli enti locali per esercitare il loro protagonismo su una tematica fondamentale”, ha dichiarato Manfredi Lo Sauro, portavoce della Rete pace e giustizia in Medio Oriente, sottolineando l’ambizione di estendere la rete ben oltre la Città metropolitana di Firenze, coinvolgendo anche il resto della Toscana e altre aree del Paese.

A sostenere con forza l’iniziativa è anche Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino (Sinistra Italiana), che parla di “un messaggio fortissimo che parte dal basso” e critica il silenzio delle istituzioni nazionali, giudicato “inaccettabile” per il loro schiacciamento su Israele. Anche Luca Milani, capogruppo del Partito Democratico a Firenze, ha espresso il proprio appoggio, affermando che, pur non sapendo se la pace sarà mai raggiunta, una tregua arriverà, e in quel momento sarà essenziale poter garantire un aiuto concreto al popolo palestinese grazie alla forza collettiva degli enti locali.

Nelle prossime settimane, numerosi consigli comunali del Fiorentino porteranno il documento all’ordine del giorno per formalizzare l’adesione alla rete e avviare così le prime azioni condivise.

