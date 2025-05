Buongiorno oggi ringrazio Sirio un nostro caro ascoltatore che mi ha scritto una ricetta golosa che sarà molto apprezzata dai vostri cari e amici: "Palline di mascarpone". Mi ha raccontato Sirio che la scorsa settimana ha portato le Palline di Mascarpone a lavoro e hanno fatto il fumo, nel senso che sono state finite molto velocemente, sono piaciute molto. Il bello di questa ricetta è che non ha bisogno di essere cotta, niente forno, è ideale per l'estate.

Le Marie sono biscotti secchi di forma tonda, le trovate in tutti i supermercati di marche diverse.

Il Cocco Rapè è ricavato dalla polpa di cocco grattuggiata e ridotta in scaglie e non è sottoposta a ulteriori processi di raffinazione. Il Cocco Rapè è molto diffuso e solitamente è utilizzato per la preparazione di dolci o per decorazione come nella ricetta di Sirio

Palline di mascarpone

Ingredienti

250 gr di mascarpone

130 gr di zucchero

80 gr di burro

250 le marie oro saiwa

Cacao preferibilmente amaro in polvere q.b.

Cocco rapè q.b. (il cocco a scaglie)

Gocce di cioccolato o scaglie di cioccolato (Facoltativo)

Preparazione

Ammorbidire a temperatura ambiente il burro. Prendete una ciotola capiente e mescolare il mascarpone con burro, zucchero e biscotti precedentemente frantumati. Una volta ottenuto un impasto abbastanza omogeneo e morbido ma non troppo, mettete in frigo per un paio d’ore. Tirare fuori l’impasto dal frigo, iniziate a comporre delle palline grandi come un’oliva, passatele nel cacao in polvere, poi nel cocco rapè ed eventualmente nelle gocce di cioccolato (facoltativo). Una volta riempito un vassoio coprite con la pellicola e mettete un paio d’ore in frigo. Prima di mangiarle tiratele fuori qualche minuto, sono pronte per essere mangiate.

Sirio ascoltatore

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.