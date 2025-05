'Punto Digitale Facile': Attivato a Siena un nuovo sportello al Servizio Demografico

Un ulteriore passo verso l’inclusione digitale: oggi, giovedì 29 maggio, è stato inaugurato presso il servizio Demografico del Comune di Siena un nuovo “Punto digitale facile”, alla presenza dell’assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale, Giuseppe Giordano.

Il nuovo sportello, situato in via di Salicotto 6 a Siena, rappresenta una nuova opportunità per i cittadini, che potranno contare su un’ulteriore possibilità di ricevere assistenza personalizzata per orientarsi nell’uso delle tecnologie e dei servizi digitali. Il progetto è parte della rete dei “Punti digitale facile” (Pdf) promossi dalla Regione Toscana e finanziati con fondi Pnrr stanziati dal dipartimento per la Trasformazione digitale, ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini strumenti e supporto per accedere facilmente ai servizi pubblici online.

Presso il nuovo Pdf sarà possibile ricevere assistenza su numerosi fronti: dall’attivazione della Carta d’identità elettronica (Cie) alla consultazione del sito dell’anagrafe nazionale (Anpr), dall’adesione al canale Whatsapp istituzionale del Comune all’orientamento sui siti web della pubblica amministrazione. Inoltre, su richiesta, sarà possibile ricevere supporto per l’uso del Fascicolo sanitario elettronico e per l’attivazione o risoluzione di problematiche legate allo Spid.

“Il nuovo sportello al Servizio Demografico – ha spiegato l’assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale Giuseppe Giordano – amplia ulteriormente la rete dei Punti digitale facile a Siena e conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale ai processi di assistenza e formazione digitale, per garantire a tutti pari opportunità di accesso ai servizi. La digitalizzazione della pubblica amministrazione è un tratto distintivo del nostro tempo e abbiamo il dovere di fornire a tutti gli strumenti adeguati affinché nessuno venga escluso. L’apertura di questo nuovo centro è una risposta concreta alle esigenze delle persone più in difficoltà nell’accesso ai servizi online”.

Lo sportello sarà attivo negli stessi orari dell’ufficio Anagrafe: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17. Nei primi giorni di avviamento e fino al 6 giugno, ad accompagnare i cittadini nel nuovo servizio, sarà presente una facilitatrice affiancata da volontari messi a disposizione dalla misericordia e dai ragazzi dell'Urp coinvolti nel progetto.

Il nuovo “Punto Digitale Facile” si affianca ai due sportelli già attivi in città dallo scorso aprile, nei locali della Pubblica Assistenza in via G. Mazzini e all’interno dell’Auser in via B. Tolomei. Un sistema sempre più capillare, che punta a rafforzare le competenze digitali della popolazione, incentivare l’autonomia nell’utilizzo delle tecnologie e semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Notizie correlate