Restauro villa medicea di Careggi, Giani: "Presto Firenze avrà un nuovo museo"

"Stamattina abbiamo presentato il primo dei tre progetti che riqualificheranno la Villa di Careggi, la preferita da Lorenzo il Magnifico. Una villa al centro della dinastia medicea che ha fatto la storia, la cultura, l'arte della Firenze e della Toscana dall'inizio del Quattrocento all'inizio del Settecento". Lo ha detto stamattina il presidente Eugenio Giani illustrando gli interventi della villa alle pendici del Monte Morello e invitando i toscani a visitarlo attraverso le visite guidate dalla Fondazione Sistema Toscana.

"La Villa di Careggi - ha continuato - era la vera reggia in cui alternavano la presenza i signori dei Medici. Non a caso Lorenzo il Magnifico volle vivere lì gli ultimi giorni della sua vita terrena. Noi abbiamo ristrutturato il giardino all'italiana, una delle opere di architettura di rilievo internazionale e oggi presentiamo il lavoro di restauro e di recupero alla villa e alla limonaia. Vorrei inoltre sottolineare come il milione speso per la rinascita del giardino sia stato utilizzato con una profonda professionalità e capacità di ricostruzione".

Il presidente ha inoltre annunciato la volontà della Regione Toscana di "realizzare un sistema integrato di connessione tra le Ville Medicee dell’area fiorentina, prevedendo l’attivazione di un servizio di trasporto dedicato mediante navetta". Ha inoltre ribadito "l’impegno per prolungare la linea del tram fino all’Ospedale Pediatrico Meyer, prevedendo una fermata dedicata in prossimità della Villa di Careggi, così da integrare la fruizione del complesso storico con la mobilità cittadina e i servizi esistenti". Infine, il presidente ha espresso la propria intenzione di destinare gli spazi della Villa a una funzione museale stabile.

