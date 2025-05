Scooter contro camion, muore un 61enne a Firenze

Tragedia nel primo pomeriggio a Firenze: un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 in viale Redi, all’altezza dell’incrocio con via Doni. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un autocarro, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presente anche la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La circolazione è stata temporaneamente interrotta in direzione Novoli, causando disagi al traffico nella zona.