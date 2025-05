"I toscani hanno rotto le palle": bufera sulla battuta del ministro Salvini

"I toscani hanno rotto le palle". A dirlo non è una persona qualsiasi al bar ma il ministro Matteo Salvini. Il leader della Lega è incappato in uno scivolone, che evidentemente voleva essere ironico, durante un dialogo col presidente abruzzese Marco Marsilio. La battuta è sfuggita in seguito alla frase di Marsilio sul vino "è più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo che il Nobile di Toscana"

"Queste dichiarazioni di Salvini sono vergognose e indegne di un ministro. Spero che abbia almeno il buon gusto di chiedere immediatamente scusa a tutte le toscane e i toscani" è stata la pronta replica di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Anche il senatore PD Dario Parrini si è scagliato contro Salvini: "Eccolo qua. Un vicepremier che insulta sguaiatamente una regione intera e i suoi quasi quattro milioni di abitanti. Poche persone disonorano le istituzioni e l'incarico che ricoprono come fa, quasi ogni giorno, il ministro Matteo Salvini. Come minimo lui stesso o qualche suo adepto locale dovrebbero rapidamente porgere delle scuse alla Toscana e a tutti i toscani".

Salvini ha poi risposto dicendo che si trattava di una semplice battuta: "A Marsilio ho raccontato che mi piace scherzare sempre con la mia fidanzata sul fatto che ormai sono quasi toscano, perché mangio e bevo toscano tutti i giorni, fra un po' mi verrà anche l'accento fiorentino... è incredibile che a sinistra cerchino l'ennesima polemica: su, fatevi una risata ogni tanto!".

A fianco del ministro anche Luca Baroncini, segretario Lega Toscana: "Si tratta palesemente di una battuta, perché Salvini ama la Toscana, a Firenze è di casa e la sua compagna è toscana. Ha anche scelto di fare il congresso federale del partito a Firenze perché la Toscana è una regione che ha a cuore e su cui anche politicamente punta moltissimo. Noi toscani abbiamo l’ironia nel dna e amiamo fare battute: mi pare incredibile montare polemiche per una considerazione evidentemente scherzosa. La sinistra strumentalizza come al solito il niente anziché occuparsi di temi veri”.