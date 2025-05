Uffizi, doppia giornata a ingresso gratuito l'1 e il 2 giugno

Uffizi ad ingresso libero per due giorni di fila all'inizio di giugno: si tratta delle giornate di gratuità previste dal Ministero della Cultura, e programmate per l' 1 giugno (prima domenica del mese) e il 2, Festa della Repubblica.

Il 1 giugno saranno aperti, in orario ordinario, tutti gli spazi del complesso: Galleria delle Pitture e delle Statue, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. Il giorno successivo sarà invece accessibile, sempre in orario ordinario, la sola Galleria degli Uffizi (escluso il Corridoio Vasariano, non visitabile in occasione delle aperture straordinarie coincidenti con il lunedi, ordinariamente giorno di chiusura). In occasione delle giornate di gratuità non è possibile effettuare la prenotazione.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa

