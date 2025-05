Arrivano a Vinci gli ispettori ambientali di Alia Multiutility

A partire da martedì 3 giugno il Comune di Vinci potrà contare su un nuovo strumento per il contrasto al degrado ambientale: arrivano gli ispettori ambientali di Alia Multiutility, figure dedicate al controllo, all’informazione e alla sensibilizzazione in materia di gestione dei rifiuti. L’avvio del servizio è frutto di un protocollo di collaborazione tra Alia, l’amministrazione comunale e la Polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia ambientale condivisa tra Alia e il Comune, articolata su due direttrici principali: il ‘Pronto intervento ambientale’ che prevede operazioni di contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio a seguito di segnalazioni di cittadini, polizia municipale o ufficio ambiente, e ‘Vinci Pulita’ che ha come obiettivo quello di controllare l’utilizzo corretto dei cestini e dei cassonetti urbani, per un maggior decoro nei centri abitati.

Gli ispettori ambientali verificheranno l’applicazione delle norme del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e delle conseguenti ordinanze specifiche che vengono emanate. Il loro raggio d’azione va dal controllo del rispetto dell’esposizione dei rifiuti del ‘porta a porta’ all’ispezione di sacchi o materiali abbandonati con lo scopo di risalire ai responsabili, per poi redigere un verbale a uso della Polizia municipale che scaturisca in un processo sanzionatorio. L’intervento degli ispettori ambientali si attiva inoltre su apposita segnalazione: da parte della Polizia municipale, oppure da parte dei cittadini, che hanno a disposizione anche la sezione apposita dedicata alle segnalazioni all’interno di Aliapp o del sito di Alia. Ma il lavoro degli ispettori ambientali non è solo controllo e sanzioni, ma anche quello di sensibilizzare ulteriormente l’utenza a una corretta gestione dei rifiuti e a un corretto utilizzo degli strumenti offerti per il loro riciclo.

‘La lotta contro l'abbandono dei rifiuti e il degrado ambientale è uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale di Vinci - afferma Daniele Vanni, sindaco della città -. L'attivazione del servizio degli ispettori ambientali ci permetterà di controllare il territorio e proseguire il lavoro di contrasto all'abbandono di rifiuti portato avanti dalla Polizia Municipale in questi anni’.

"Attivare il servizio degli ispettori ambientali era uno dei nostri obiettivi di campagna elettorale - spiega Giulio Vezzosi, assessore alle politiche ambientali del Comune di Vinci -. Un servizio importante per i cittadini e per la tutela dell'ambiente, che permetterà di aiutare la nostra Polizia municipale nel contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Un servizio che ha l'obiettivo principale di educare al rispetto dell'ambiente, e per questo il ruolo degli ispettori sarà anche e soprattutto di contatto con i cittadini, supportandoli nel favorire un corretto conferimento dei rifiuti urbani e per la corretta gestione dei cestini e dei cassonetti pubblici’.

‘Siamo convinti che la presenza degli ispettori ambientali sia un passo importante per migliorare la qualità del decoro urbano e favorire una maggiore consapevolezza ambientale nei cittadini – dichiara Lorenzo Perra, Presidente di Alia Multiutility –. La nostra azione non è solo repressiva, ma fortemente orientata alla prevenzione e all’educazione. Collaborare con le istituzioni locali e i cittadini è fondamentale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e costruire insieme comunità più pulite e sostenibili’.

Sono attualmente 37 i Comuni della Toscana centrale, fra i 65 complessivamente gestiti da Alia, che hanno deciso di avvalersi dell’opera degli ispettori ambientali, 42 figure in totale che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano.

Questi i Comuni in cui il servizio è già attivo: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino- Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, Lastra a Signa, Montale, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Scarperia e San Piero, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino e Signa.

Fonte: Alia - Ufficio stampa