'10Km Run empolese': il percorso e le modifiche al transito

È tempo di correre con la quarta edizione della “10Km Run empolese” intitolata quest’anno alla memoria di Ivo Heffler. L’evento sportivo si terrà domenica 1 giugno 2025, con partenza alle 9 dalla zona sportiva di Empoli.

La gara prevede una corsa podistica competitiva di Km 10 (interamente pianeggiante) e una ludico motoria di Km 5 (interamente pianeggiante).

Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche temporanee al transito: sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali interessate dai percorsi a tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla corsa.

PERCORSO DELLA GARA - Partenza dalla pista di atletica stadio Carlo Castellani, uscita stadio, immissione sinistra in via delle Olimpiadi, immissione via della Tinaia, svolta a destra via del Ponte, via di Cortenuova, sinistra via Giro delle Mura Nord, sinistra via di Pontorme, sinistra via del Piano all’Isola, destra via Arnovecchio, sinistra via Piano della Tinaia, sinistra via Tinaia, destra via delle Olimpiadi, destra via della Maratona, sinistra ingresso porta entrata stadio via delle Olimpiadi, pista di atletica, arrivo davanti alla Maratona.

In ciascun punto del percorso indicato, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa. Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente, è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero si immettano su quella interessata al transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Notizie correlate