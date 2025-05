A Santa Croce una gran festa per i 60enni della classe 1965

Il 20 giugno al Tennis Club Santa Croce si terrà una festa imperdibile per tutte le persone della classe 1965. Già il titolo è un programma, 'Sessanta l'avrai te!', dato che è dedicata a chi quest'anno compie sessanta anni.

Dalle 20.15 con rigoroso dress code nero e oro l'appuntamento è nel giardino del Tennis Club nella zona del Cerri. Seguirà una cena a buffet a fantasia dello chef (a 45 euro a testa). Per chi è impossibilitato o dà buca all'ultimo momento "sarà attivato l'Auser" si legge nel cartellone dell'evento, come sempre spiritoso e goliardico.

Per le prenotazioni ci si può rivolgere a Maison de Perfum in via Corridoni, 12 a Santa Croce sull'Arno.

