Amministratore e Revisore Unico della Fucecchio Servizi Srl, c'è il bando

L'amministrazione comunale di Fucecchio deve provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico e del Revisore Unico della società Fucecchio Servizi S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Fucecchio.

Chiunque sia interessato a ricoprire le suddette cariche potrà esprimere la propria volontà mediante formale autocandidatura alla sindaca, corredata da dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità e da curriculum vitae.

Le disponibilità dovranno essere trasmesse, secondo i modelli scaricabili dal sito internet www.comune.fucecchio.fi.it, entro e non oltre le ore 12 del 6 giugno 2025, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it o, in alternativa, consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo (palazzo comunale via La Marmora 34).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa