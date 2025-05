Chiude il Black Silk a Pontedera, ma 'rinascerà' grazie al Dolce Vita di San Romano

Un pezzo di Pontedera chiude ma è pronto a riaprire con un'altra veste. Il locale Black Silk, da anni un punto di ritrovo per i giovani lungo la Tosco Romagnola, saluta ragazzi e ragazze e abbassa la saracinesca. Dopo le chiusure per le risse, Tristano Baldanzi ha deciso di mettere un punto finale all'esperienza del locale.

Ma, come detto da Baldanzi a Il Tirreno, cambia musica. Non più locale per il dopo-cena e per i live set e la musica, il Black Silk riaprirà come 'Dolce Vita'. Chi è del Cuoio ha già sentito questo nome: è un bar pasticceria molto frequentato a San Romano (Montopoli in Val d'Arno). Sarà proprio quel locale a collaborare con Baldanzi per il nuovo Dolce Vita al posto del Black Silk.

L'apertura dovrebbe arrivare verso metà settembre, il nuovo esercizio pubblico sarà specializzato in aperitivi e nel cosiddetto pre-cena, rimarrà aperto all'incirca dalle 19 all'1.

