Calci, spinte e pugni agli agenti: cinque arresti a Novoli

Cinque persone sono state arrestate a Firenze nella serata del 29 maggio dopo aver fatto resistenza a pubblico ufficiale e colpito i poliziotti intervenuti. Si tratta di persone di origini marocchine di 18, 27, 41, 36 e 31 anni. Il 31enne è stato denunciato anche per detenzione e spaccio di droga.

La polizia è intervenuta nel giardino comunale di via Mariti. Alla vista degli agenti, il 31enne è fuggito gettando a terra un involucro con 320 grammi di hashish. Bloccato, è stato trovato con altro hashish in tasca e 400 euro in contanti.

Durante gli accertamenti eseguiti nei confronti del 31enne, altri agent hanno controllato il resto dei componenti del gruppo. Questi ultimi, alla vista del loro amico fermato sono andati in escandescenza, inveendo verbalmente e fisicamente contro gli agenti che avevano in custodia il 31enne, con l’intento di consentire nuovamente la fuga al loro amico che nel frattempo scalciava e si agitava contro i poliziotti che lo tenevano. Hanno anche preso a spintoni, pugni e calci altri agenti.

Tornata la calma, i cinque sono statu bloccati e portati via dalla polizia che li ha arrestati. Due dei poliziotti coinvolti, all’esito delle cure mediche, hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni, uno in sette.

