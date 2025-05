A Castelfranco si terrà il mercato anche il 2 giugno

Lunedì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, piazza XX Settembre a Castelfranco di Sotto ospiterà regolarmente il tradizionale mercato settimanale, nonostante la giornata festiva.

I cittadini e i visitatori potranno passeggiare tra oltre 100 banchi di prodotti di varie categorie merceologiche

L’amministrazione comunale ha deciso di confermare lo svolgimento del mercato, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria degli ambulanti. Una scelta mirata a garantire un servizio alla cittadinanza e a valorizzare la vitalità del centro urbano, creando un’occasione di socialità e attrattiva per il territorio.

Le modifiche al traffico e i divieti di sosta previsti saranno quelli consueti, in vigore ogni lunedì mattina, secondo quanto stabilito dal comando di Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa