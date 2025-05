Oltre 1.500 si rivolgono ai centri antifumo Asl TC: quasi 600 concludono il percorso di disassuefazione

1505 tabagisti si sono rivolti ai Centri Antifumo (Caf) dell’Azienda USL Toscana centro: 324 sono risultati astinenti dopo un anno e 598 hanno completato il percorso di disassuefazione.

Sono i dati dello scorso anno, complessivi, dei nove Caf presenti all’interno dei Serd: 707 sono stati i tabagisti presi in carico nei servizi dell’area fiorentina; 63 nell’empolese; 551 a Prato e 184 nel territorio pistoiese (compresa la Valdinievole).

“Nei nostri Centri – spiega la dottoressa Antonella Manfredi, Direttore Area Dipendenze- operano medici, psicologi e personale specializzato; offriamo trattamenti personalizzati attraverso percorsi individuali o di gruppo. Aiutiamo i fumatori a liberarsi dalla dipendenza fornendo loro: farmaci, se necessario,percorsi di sostegno, di cambiamento e forniti consigli pratici. Spesso i fumatori, pur essendo consapevoli dei danni che provoca il fumo di tabacco e la nicotina, non riescono a smettere di fumare e, quando arrivano da noi, sono scoraggiati, da molti tentativi non andati a buon fine. Cogliamo l’occasione della Giornata del 31 maggio per promuovere nuovamente i nostri servizi e far sapere che smettere di fumare e svapare è possibile: i benefici si manifestano già dalle prime ore dopo l’ultima sigaretta. Preme poi evidenziare che anche i dispositivi a tabacco riscaldato e l’e-cig creano dipendenza. Quest’anno la campagna mondiale dell’Oms si concentra proprio sulle strategie adottate dalle industrie (dal design agli aromi) per intercettare sempre di più un pubblico giovane” .

Nell’Azienda USL Toscana centro si fuma un po’ di più rispetto alle altre zone della Toscana, (come riportato nell’ultima Relazione Sanitaria).

Nel dettaglio: i fumatori adulti (24,7%) sono leggermente di più rispetto alle altre zone della Toscana [dato medio della Regione Toscana (RT): 22,9%], anche se la differenza non è significativa, mentre i forti fumatori (20 o più sigarette/die) sono meno numerosi che nelle altre zone (AUSL TC: 16,2%; RT: 20,6%). Negli ultimi anni il trend temporale in diminuzione sembra interrompersi o stabilizzarsi, al contrario degli altri territori regionali. Coerentemente con questi dati, la percentuale di adulti che non hanno mai provato a fumare nell'AUSL TC è inferiore rispetto a quella rilevata in Toscana (AUSL TC: 55,6%; RT: 57,4%).

Anche i ragazzi di 14-19 anni residenti nei territori di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia sono fumatori regolari in misura maggiore dei loro coetanei toscani (AUSL TC: 16,3%; RT: 15,5%); tra questi, quelli che fumano già più di 10 sigarette/die sono il 26,7% rispetto al 27,8 dei toscani. I ragazzi che non hanno mai provato a fumare sono meno di quelli Toscani (AUSL TC: 43,3%; RT: 45,5%). Il 23,3% del campione intervistato nell’AUSL TC ha dichiarato di essere fumatore regolare di sigaretta elettronica, contro il 21,8% del campione Toscano.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa