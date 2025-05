Consiglio comunale da remoto, a Empoli tolto il limite massimo di collegamenti per alcuni cittadini

"Nella seduta del consiglio comunale del 28 maggio è stata approvata la modifica al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale riguardante la partecipazione da remoto alle attività dei Consiglieri". Così in una nota il consigliere comunale Iacopo Periti, capogruppo Una storia empolese – Alessio Mantellassi sindaco. "Fin dalle prime riunioni della conferenza dei Capigruppo, come Gruppo Consiliare Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, abbiamo proposto che ad alcune categorie di cittadini venisse tolto il limite massimo di collegamenti on line possibili, trovando ampia apertura da parte di tutte le forze politiche. Nello specifico, abbiamo proposto che questa estensione riguardasse le Consigliere ed i Consiglieri ai quali sia stato riconosciuto un handicap e/o un’invalidità civile grave o che fossero Caregivers di familiari in quella stessa condizione, nonché le Consigliere in stato di gravidanza ed i Consiglieri e le Consigliere che abbiano un figlio di età inferiore a 1 anno.

Pur ribadendo l’importanza della partecipazione in presenza al dibattito politico, abbiamo ritenuto che questo sia un gesto significativo per chi ha delle problematiche di salute importanti per chi deve assistere un familiare in difficoltà. Il sapere di non avere più il limite di collegamenti crediamo permetterà una partecipazione più serena ai lavori del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la gravidanza - aggiunge Periti - abbiamo pensato alla criticità che potrebbe trovare una donna in stato di gravidanza a rischio o comunque che necessita di riposo: permetterle di partecipare dal suo domicilio le consente di non doversi assentare dai lavori del consiglio, senza doversi anche preoccupare oltre che del suo stato del conteggio dei collegamenti previsti. Stesso ragionamento abbiamo fatto per il primo anno di vita (ricordiamo l’importanza dell’allattamento nei primi 6-12 mesi di vita del bambino) allargando la possibilità anche al padre.

Come gruppo Consiliare Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco siamo soddisfatti del risultato raggiunto, che riteniamo un atto dovuto per garantire la partecipazione più ampia ai consigli comunali per persone che stiano vivendo un momento di difficoltà. Ringraziamo la Presidente del Consiglio e la Segreteria generale per avere lavorato alla modifica e tutte le forze politiche che ci hanno creduto, votando a favore della stessa".

Notizie correlate