Trasporto illecito di rifiuti nel Livornese, 2 denunciati

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero, durante un controllo mirato alla tutela ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti, hanno fermato un autocarro con a bordo due uomini di Livorno, di 42 e 46 anni, scoprendo che trasportavano circa 6 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. I rifiuti consistevano in resti di mobilia in metallo, legno, plastica, scarti di demolizione e rifiuti assimilabili agli urbani.

Il trasporto illecito è vietato dalla normativa ambientale, che richiede specifiche autorizzazioni per la raccolta, il trasporto e il commercio dei rifiuti, sia per conto proprio che per conto terzi. Oltre al sequestro penale del materiale e del veicolo, è emerso che il mezzo era anche privo di copertura assicurativa, revisione e documenti di circolazione validi.

Ai due uomini sono state contestate sanzioni amministrative per oltre mille euro. Le attività di controllo continueranno in collaborazione con il Comando Provinciale di Livorno per prevenire e contrastare ulteriori reati ambientali.