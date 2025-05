Erasmus+, il dialogo europeo protagonista all'Accademia Santini

Martedì 28 maggio 2025 si è tenuto, presso la sede dell’Accademia Santini, un incontro riservato ma ricco di significato con una delegazione di sei dirigenti scolastici provenienti dal Belgio, guidati da Giuseppe Vitellaro, Project Manager Erasmus+ e figura di riferimento nel panorama della formazione a livello europeo. L’incontro si è sviluppato attorno a questioni cruciali come l’innovazione dei percorsi educativi, la sostenibilità nella gestione scolastica, l’integrazione del digitale nella didattica, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, fino alla complessa gestione quotidiana degli spazi e delle relazioni educative. Temi affrontati con uno spirito autentico di condivisione, nella consapevolezza che il futuro della scuola passa necessariamente dalla capacità di dialogare, aggiornarsi e aprirsi alle buone pratiche maturate in contesti differenti.

La delegazione belga ha portato in Accademia non solo competenze ed esperienze concrete, ma anche una sincera volontà di creare legami duraturi. È proprio da questo incontro che è emerso un forte desiderio: quello di tornare all’Accademia Santini per avviare percorsi di formazione con i nostri docenti, non solo nell’ambito Hair & Beauty, ma anche in aree trasversali come marketing e gestione d’impresa.. Un’ulteriore conferma del valore e dell’autorevolezza che il nostro progetto educativo sta acquisendo anche oltre i confini nazionali.

Ad accogliere gli ospiti internazionali, Daiano Santini, Direttore dell’Accademia, affiancato dai fondatori Luciano Santini e Ivana Conticini, che con entusiasmo e orgoglio hanno rinnovato l’impegno della scuola nella costruzione di un’educazione professionale di qualità, capace di coniugare visione, concretezza e senso di comunità. Presente all’incontro anche Sedalia Palatresi, Project Manager, che ha sottolineato come il valore di questo momento non risieda solo nella dimensione internazionale dell’iniziativa, ma anche nella sua profonda umanità.

“Abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con professionisti di grande esperienza, che ci hanno ascoltato con attenzione e ci hanno restituito uno sguardo diverso e arricchente. Il fatto che abbiano manifestato il desiderio di tornare da noi con i loro docenti e allievi è un riconoscimento importante per tutto il lavoro che stiamo facendo ogni giorno con passione e dedizione.”

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal programma Erasmus+, che sostiene il miglioramento della qualità dell’istruzione attraverso scambi, partenariati e confronti tra realtà scolastiche di tutta Europa. L’Accademia Santini continua a credere nel valore del dialogo tra scuole, istituzioni e territori come fondamento di una comunità educativa capace di affrontare con consapevolezza, apertura e visione le sfide dell’educazione contemporanea.

