Esplosione nella notte in una casa lungo la ferrovia a Empoli

Esplosione in un edificio questa notte a Empoli, lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa. È successo questa notte in via Livornese, presso la casa cantoniera situata proprio di fronte ai binari, dove si è verificata l'esplosione causata da una probabile fuga di gas.

L'unico occupante dell'edificio, un uomo di 47 anni, è uscito in autonomia prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto all'1, e soccorso dal personale sanitario che lo ha trasportato in pronto soccorso. Oltre al controllo dell'edificio per verificare che nessuno fosse rimasto all'interno, effettuato anche lo spegnimento di alcuni focolai nei locali.

Disposta immediatamente l'interruzione della linea ferroviaria Empoli-Pisa in entrambe le direzioni, poi riaperta lungo il binario più distante dall'edificio con riduzione della velocità dei convogli in transito. L'immobile è stato dichiarato inagibile per il crollo parziale del tetto e lo spanciamento di un muro perimetrale sul lato della ferrovia.

Rallentamenti alla circolazione ferroviaria

Come informa Rfi, sulla linea Firenze-Empoli dalle 4:30 la circolazione ferroviaria è "rallentata tra Empoli e S. Romano per danni a un immobile nei pressi della linea ferroviaria". Per gli effetti sulla mobilità segnalati rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni o cancellazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate