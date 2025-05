In memoria di Evaretto Niccolai un concorso nelle scuole di Fucecchio

Quest’anno l’amministrazione comunale di Fucecchio, in collaborazione con l’ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro e la Pro Loco di Fucecchio, ha deciso di promuovere un concorso all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale con la volontà di far riflettere gli studenti sull’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorso si concentrerà sulla figura e sull’impegno di Evaretto Niccolai, ex presidente provinciale ANMIL nonché punto di riferimento sul territorio, che per ben 15 anni è stato promotore di eventi legati al tema della sicurezza, in particolare nelle scuole.

I lavori realizzati dagli studenti, che si concentreranno proprio sulla missione e sull'opera di Evaretto Niccolai, saranno premiati sabato 18 ottobre durante il tradizionale convegno dell'ANMIL in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

“Evaretto ha lavorato per costruire una vera cultura della sicurezza – spiega la sindaca Emma Donnini – e credeva fortemente che questa cultura dovesse nascere proprio dagli studenti. Sapeva che la loro curiosità e sensibilità nell'ascoltare le storie di vita che parlavano di sicurezza poteva coinvolgere tutti e portare ad un cambiamento profondo nel nostro modo di vivere. Per questo, l'edizione 2025 del concorso invita i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze delle scuole a raccogliere questa importante eredità, al fine di proporre idee per parlare di sicurezza nelle scuole e nella nostra comunità attraverso disegni, racconti, poesie, video o qualsiasi altra forma espressiva”.

