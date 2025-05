Giani cittadino onorario di Aulla: "Onorato, Lunigiana perla nella Toscana diffusa"

"Mi sento orgoglioso di ricevere la cittadinanza di una terra così ricca di storia e così rappresentativa di tutta la Toscana, una vera porta della nostra regione nei collegamenti fin dai tempi più antichi". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che questa mattina ha ricevuto dal sindaco Roberto Valettini la cittadinanza onoraria della città di Aulla.

"Ringrazio dal profondo del cuore il sindaco, la giunta comunale, l’intero Consiglio e tutta la comunità cittadina - ha detto sempre Giani - In particolare sono onorato del riferimento all'impegno per la Toscana diffusa, un concetto fondamentale che cerco di imprimere ad ogni mia azione da presidente di questa Regione straordinaria, o come amo definirmi da "sindaco tra i sindaci". È prioritario infatti che le Istituzioni siano percepite vicine ai cittadini di tutti i territori nella quotidianità e nella concretezza. Per questo da oggi sono particolarmente lieto anche a livello umano di essere un cittadino aullese. Questo riconoscimento sarà motivazione per un impegno sempre maggiore. La Lunigiana è un esempio di bellezza e di forza nella Toscana diffusa " ha concluso Giani.

"Un riconoscimento- si legge tra le motivazioni del Comune - per il valore storico e di elevazione per la cultura

della nostra Regione e del suo tessuto umano e sociale; per aver ideato e realizzato il concetto di una Toscana diffusa. Per I'attenzione costantemente dimostrata verso i territori della periferia della nostra Regione e del territorio lunigianese e in particolare per i risultati ottenuti a favore della Città di Aulla attraverso un impegno continuo e concreto mantenuto nel tempo".

La cerimonia di conferimento si è svolta nella sala del Consiglio comunale di Aulla, alla presenza del prefetto di Massa - Carrara Guido Aprea, delle autorità civili e militari e di numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni del territorio, al culmine della "Brunella d'Oro", la giornata delle benemerenze per rendere omaggio ai cittadini o alle associazioni e istituzioni aullesi che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti: "Delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, del sociale e dello sport”.

Fonte: Regione Toscana