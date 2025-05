Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, illuminazione speciale a Montespertoli

Lunedì 26 maggio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica prende il via la XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM e dalla sua Fondazione FISM. Un appuntamento ormai storico, condiviso in maniera appassionata da tutta la cittadinanza di Montespertoli, che ogni anno unisce l’Italia nella lotta alla sclerosi multipla, una malattia cronica e imprevedibile che colpisce circa 144 mila persone nel nostro Paese e 8.500 nella nostra regione.

In questi 25 anni AISM ha trasformato il silenzio in consapevolezza, la solitudine in una rete attiva e solidale. Oggi oltre il 60% della popolazione sa cos’è la SM, ma molto resta da fare per accendere i riflettori sui suoi sintomi invisibili, come la fatica cronica, al centro della nuova campagna nazionale PortrAIts, https://portraitsm.it

“Dal 26 maggio al 1° giugno, tutte le 97 sezioni AISM saranno protagoniste di eventi e iniziative su tutto il territorio nazionale, grazie al prezioso lavoro dei volontari – spiega il presidente AISM di Firenze Antonella Perez – tra le tante anche la sezione AISM del nostro territorio. È qualcosa che raccoglie tutti noi, da tutto il mondo, uniti in un unico fondamentale obiettivo, liberare il mondo dalla SM, un passo dopo l’altro. Il 30 maggio e la Settimana Nazionale sono tra i momenti più belli di tutta la nostra storia”

Il momento più simbolico della Settimana sarà il 30 maggio, quando anche Montespertoli parteciperà alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in oltre 120 Paesi.

In questa occasione, il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosso, il colore che simboleggia la lotta alla SM.

Sarà un gesto potente e visibile a tutti. “Il messaggio è chiaro: la sclerosi multipla non ci ferma, ma ci rende cittadini corresponsabili. È grazie alla forza della rete AISM sul territorio che noi persone con SM possiamo continuare a costruire consapevolezza, promuovere diritti, sostenere la ricerca per non lasciare indietro nessuno. Ogni anno, rivivere insieme la celebrazione di questa settimana significa ricordarci che noi, il movimento intero di AISM, stiamo lavorando, con passione e unità, verso un unico obiettivo: costruire un mondo libero dalla SM in cui ciascuno di noi può essere davvero se stesso e sentirsi abbracciato dalla vita. Questa Settimana è un modo meraviglioso per ricordarlo”. Questo è l’impegno – e l’augurio – di Antonella Perez presidente AISM di Firenze.”

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate