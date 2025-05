Incidente mortale in viale Redi, indagato conducente del furgone per omicidio stradale

A Firenze la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti di un 41enne straniero, conducente del furgone coinvolto in un incidente mortale con uno scooter, avvenuto all'incrocio tra viale Redi e via Doni. La vittima è Gianni Salocchi, 63 anni, avvocato fiorentino e padre di due figli.

La pm Barbara Bresci ha disposto l’autopsia e sequestrato i mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata del furgone. L’indagato ha prestato i primi soccorsi. Le indagini proseguono con l’analisi di filmati di videosorveglianza, testimonianze e rilievi della polizia municipale.

Salocchi era noto per aver denunciato le condizioni degradanti del carcere di Sollicciano, ottenendo un intervento del tribunale di sorveglianza.