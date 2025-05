Investimenti negli asili nido decentrati: le critiche di Brotini all'amministrazione sanminiatese

Elia Brotini, Consigliere comunale del gruppo consiliare Forza Italia, Pli, Lega, Noi moderati, interviene sulla seduta del Consiglio Comunale, tenutasi nella giornata del 28 maggio, durante la quale sono stati approvati vari punti all’ordine del giorno, in particolare quelli legati ai bilanci, alle spese e alla destinazione delle risorse finanziarie del Comune.

"Ciò che è emerso con chiarezza, ancora una volta, è la distanza tra l’amministrazione e le reali esigenze dei cittadini, in particolare delle frazioni. - dice Elia Brotini - La capogruppo PD, consigliera Franca Torre, ha fatto riferimento a interventi sugli asili nido, ma le scelte compiute appaiono scollegate dalle necessità delle famiglie. Si prevede infatti di investire in zone poco accessibili, tralasciando le aree più popolose e con maggior bisogno di servizi per l’infanzia."

"Riteniamo che tutti i cittadini debbano avere pari dignità e accesso ai servizi - dice ancora Brotini - indipendentemente dalla zona in cui vivono. Per questo è fondamentale che certe scelte, come quella della localizzazione degli asili nido, siano frutto di un’analisi attenta e strategica in luoghi facilmente collegati con servizi di trasporto e arterie stradali. Un’amministrazione che si autocelebra, forte del suo dominio decennale e degli 80 anni di governo, ma che spesso trascura interventi urgenti e prioritari, salvo poi annunciare all’ultimo momento, senza alcuna condivisione o confronto."

"San Miniato merita di più - conclude il consigliere comunale - merita un’amministrazione che ascolta, che coinvolge, che pianifica con lungimiranza e senso di equità. Per questo continueremo, con determinazione, a portare avanti il nostro progetto politico: vogliamo una San Miniato che brilla, non una San Miniato che frana sotto il peso della cattiva gestione."

Fonte: Ufficio Stampa

