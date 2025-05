La White Line di San Miniato cresce grazie al sostegno di MCC e UniCredit

Mediocredito Centrale e UniCredit sostengono la crescita di White Line Srl, azienda specializzata nella produzione di pelli esotiche pregiate per l’industria del lusso, che ha emesso un minibond da 3 milioni di euro, sottoscritto pariteticamente dalle due banche. L’operazione, della durata di otto anni, rientra nel programma Basket Bond “Made in Italy” che punta a mobilitare risorse per 100 milioni di euro per investimenti di PMI e Mid Cap attive nei settori strategici dell’economia italiana, con il supporto della garanzia di portafoglio del Fondo di garanzia, gestito dallo stesso MCC per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

White Line nasce nel 2001 e focalizza la sua attività nella lavorazione e commercializzazione di pelli esotiche per l’industria dell’alta moda nei settori abbigliamento, calzature e pelletteria. L’azienda si contraddistingue per l’elevata qualità dei propri prodotti, garantita dal controllo diretto dell’intera filiera. White Line ha investito risorse e know-how per realizzare, verificare e certificare la sostenibilità delle Farm nei Paesi d’origine delle materie prime e l’intera produzione di pelli finite viene svolta all'interno della nuova conceria di San Miniato (Pisa), struttura caratterizzata da continui investimenti in innovazione tecnologica per recupero/reintegro dei reflui ed automazione 4.0.

In particolare, l’operazione è finalizzata a sostenere due tipi di investimenti. Il primo riguarda l’acquisizione del 54% della società Reptilis SRL (azienda concorrente in Santa Croce sull’Arno, Pisa) specializzata nella concia e nella commercializzazione di pelli pregiate complementari a quelle di White Line, con l’obiettivo di affermarsi ulteriormente sul mercato creando un nuovo gruppo in grado di coprire l’intera gamma dei pellami di alta qualità. Il secondo investimento riguarda l’acquisto di macchinari e attrezzature per la transizione 5.0 da collocare presso la sede di San Miniato (Pisa), per la realizzazione di un impianto completamente automatico adottando processi produttivi più sostenibili che prevedono, tra l’altro, un minore utilizzo di prodotti chimici, il maggior impiego di composti vegetali per le tinture e il riutilizzo dell’80% dei reflui.

L’Amministratore delegato di White Line Srl, Alberto Panterani, afferma che: “L’emissione del minibond permetterà a White Line Srl di creare un gruppo in grado di coprire l’intera gamma dei pellami per l’industria dell’alta moda grazie a due investimenti che riguardano, rispettivamente, l’acquisizione del 54% di quote dell’azienda Reptilis, che produce pelli complementari, e l’implementazione delle attrezzature per la transizione 5.0 per nuovi tipi di conce con minore utilizzo di prodotti chimici e riutilizzo dei reflui. Siamo grati a UniCredit e MCC per l’attestazione di fiducia che conferma la credibilità del nostro piano aziendale per il raggiungimento in tre anni di 20 milioni di euro di fatturato”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo determinati a sostenere le piccole e medie imprese locali nel raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo. Lo facciamo proponendo soluzioni mirate come il Basket Bond Made in Italy. Grazie al programma lanciato da UniCredit e Mediocredito Centrale, infatti, facilitiamo l'accesso al mercato dei capitali per le PMI, semplificando i processi e garantendo tempi di esecuzione rapidi. Le accompagniamo così in un percorso che permetta loro di migliorare la propria struttura finanziaria e rafforzare la capacità di crescita. L'operazione finalizzata in favore di White Line Srl, azienda di rilievo della filiera del fashion Made in Italy, è un esempio concreto del nostro impegno a supporto delle realtà produttive del territorio, vero motore di crescita del Paese”.

“In un momento delicato del suo settore, White Line ha dimostrato di essere un’eccellenza del Made in Italy con una visione proiettata verso il futuro”, ha dichiarato Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale. “È proprio in fasi come questa che assume rilievo il nostro ruolo nell’accompagnare le aziende italiane nel loro percorso di crescita attraverso l’innovazione finanziaria. Questo è l’obiettivo principale del programma Basket Bond Made in Italy, promosso da Mediocredito Centrale insieme a UniCredit”.

Fonte: Ufficio Stampa