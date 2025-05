Mamme tifose dell'Use diventano cestiste: "Vogliamo iscriverci al campionato"

C’erano una volta 20 mamme, unite da un’amicizia che si è sviluppata nel tempo e da una passione comune: il basket. Questo affiatato gruppo ha preso vita quasi per gioco, affiancando le loro piccole stelle nelle partite e negli allenamenti. E così, durante una chiacchierata Claudia, ex giocatrice dell’USE e orgogliosa mamma di uno dei piccoli cestisti del 2015, ha lanciato un’idea audace: riprendere in mano il pallone.

Un passaparola informale è così iniziato a circolare durante le partite e gli allenamenti e, a metà novembre 2024, è nato un vero e proprio progetto: da gennaio 2025 ogni mercoledì, dalle 20 alle 21.30, le mamme biancorosse si ritrovano alla palestra di Sovigliana per dedicare un po’ di tempo a loro stesse, sotto la guida di una super allenatrice quale Emanuela Lora.

Nel gruppo non ci sono solo ex giocatrici, ma anche mamme che hanno seguito i propri figli e figlie lungo il percorso sportivo e tante nuove arrivate pronte a scoprire il mondo del basket. La motivazione è contagiosa e l’entusiasmo che circola è palpabile. “Siamo mamme toste – dicono col sorriso sulle labbra - simpatiche e determinate e stiamo costruendo qualcosa di unico: un team che va oltre la semplice attività sportiva. La parola d'ordine è chiara: vogliamo iscriverci al campionato”. “Sebbene ci sia molto da lavorare – proseguono - la determinazione e l’impegno di ognuna di noi sono la chiave per trasformare questa passione in realtà. Ogni allenamento è un’opportunità per crescere insieme, divertirci e creare nuovi legami”.

“Perciò – è l’appello finale - invitiamo tutte le mamme che vogliono mettersi in gioco a venire a provare con noi! Qui troverete un clima veramente positivo e una comunità pronta ad accogliervi a braccia aperte. Insieme possiamo raggiungere obiettivi incredibili e, chissà, magari comporre la nostra storia sportiva da raccontare!”

