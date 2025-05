Continua la collaborazione tra Montelupo e l’Università di Stanford

Conoscere, sperimentare e ampliare i propri orizzonti: sono questi i valori che guidano la collaborazione tra il Comune di Montelupo Fiorentino e la sede fiorentina della Stanford University, una delle università più prestigiose al mondo. Un progetto che, per il secondo anno consecutivo, consente a studenti e studentesse dell’ateneo californiano di svolgere un tirocinio curricolare nel territorio montelupino.

Quest'anno protagoniste del progetto sono Emily e Saniya, due studentesse di Stanford impegnate in un'esperienza formativa presso il Museo della Ceramica di Montelupo, dal 3 aprile al 12 giugno. Il loro tirocinio si concentra sulla promozione turistica e culturale della realtà museale, con particolare attenzione alla Scuola della Ceramica.

Il progetto mira alla progettazione di percorsi esperienziali dedicati alle Università straniere presenti a Firenze e alla valorizzazione dell’offerta culturale del territorio, rivolgendosi in particolare al turismo internazionale interessato all'artigianato artistico. Le attività comprendono la realizzazione di contenuti promozionali in lingua inglese per il Parco Culturale di Montelupo, la gestione di campagne sui social media e la creazione di materiali informativi aggiornati.

Le studentesse operano sotto l'egida dell'assessorato alla cultura (l'assessora Aglaia Viviani ha varato la collaborazione con la sede fiorentina dell’Università di Stanford un anno fa), con la supervisione scientifica della dottoressa Vittoria Nassi, conservatrice del Museo di Montelupo, in un contesto che unisce formazione, cultura e promozione territoriale.

La presenza di tirocinanti provenienti da una delle più importanti università del mondo – classificata al 6° posto nel QS World University Rankings 2025, tra oltre 1.700 atenei in più di 100 Paesi – testimonia l’attrattività e la qualità dell’offerta culturale di Montelupo Fiorentino. Allo stesso tempo, conferma l’impegno del Comune nella costruzione di reti con università e istituzioni educative internazionali, promuovendo un dialogo costante tra locale e globale.

