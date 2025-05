'Musica nelle frazioni': dieci concerti in tutta Empoli

Una rassegna pensata per andare incontro al pubblico, facendo tappa direttamente nelle frazioni. Il 4 giugno, prenderà il via “Musica nelle frazioni”, cartellone da dieci concerti a ingresso gratuito che, settimana dopo settimana, ogni mercoledì sera alle 21.15, proporrà fino al 6 agosto 2025 occasioni per stare insieme, nel segno della cultura e della musica.

Parte del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate - Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli, “Musica nelle frazioni” è promossa dall’associazione Il Contrappunto di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie.

“Proposte musicali di qualità, capaci di interessare pubblici differenti e ospitate in contesti, come parchi, giardini e piazze, che appartengono a tutte e tutti noi: questi sono i punti di forza di “Musica nella frazioni” - sottolinea Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, associazione fondata dal Maestro Andrea Mura - Ogni concerto vuole essere un’occasione per promuovere la musica e il suo valore artistico ma anche per incontrarsi e condividere una sera d’estate”.

"Per l'estate empolese come amministrazione abbiamo puntato a un'offerta variegata e estesa su tutto il territorio chiamata Uno spettacolo d'estate - commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -, da questa volontà è nato il progetto con Il Contrappunto, che ringrazio per il grande lavoro svolto. È infatti un impegno importante realizzare dieci concerti per dieci frazioni. Ci saranno appuntamenti nelle chiese e nei parchi, nei circoli e nei giardini delle scuole, per diffondere musica classica e contemporanea. Invito tutti a partecipare a questa bella novità culturale dedicata alle frazioni di Empoli”.

Calendario alla mano, si comincia il 4 giugno nel giardino della Casa del popolo di Pozzale: appuntamento con i Quintett8ni, ovvero Ignazio Bruno e Roberto Biliotti (tromba), Simone Squarzolo (flicorno), Giacomo Montanelli (trombone) e Nicolò Perferi (basso tuba), e il concerto “Per un pugno di ottoni - Viaggio tra le colonne sonore” con musiche di Morricone, Rota, Mancini, Joplin, Berlin, Menken e Piovani. L’11 giugno tutte e tutti nel giardino della ex scuola dell’infanzia di Fontanella, in via Senese Romana: Donatella Alamprese Ensemble, composto da Donatella Alamprese (voce), Marco Giacomini (chitarra) e Andrea Farolfi (violino), proporrà “Buenos Aires… Parigi… New York - Astor Piazzolla e Saùl Cosentino. Il mercoledì successivo, 18 giugno, sarà la volta di Valentina Saccone (soprano), Alice Parente (violino) e Lisa Napoleone (violoncello) con il loro “Qui la voce sua soave…” con musiche di Mozart, Bellini, Rossini e Donizetti, alla chiesa di S. Bartolomeo a Brusciana. Ultima data di giugno, il 25: Leviosa Ensemble sarà protagonista del concerto “Once upon a music - Le più celebri musiche dei film di animazione” al parco di via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa. Cinque gli appuntamenti in programma invece nel mese di luglio: il 2, il parco di via Righi a Ponzano ospiterà il concerto “Pop Life - Grandi successi della musica leggera internazionale” con Matteo Romoli (flauto), Valerio Vezzani (pianoforte, tastiere e sintetizzatore), Andrea Lombardo (basso elettrico) e Stefano Rapicavoli (batteria e percussioni); il 9 alla chiesa di S. Jacopo ad Avane spazio a “Concert Jouet - Concerto semiserio (più semi che serio) per voce e violoncello” con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello); il 16 al parco della chiesa di S. Pietro a Marcignana l’Inter Play Jazz Trio con Marco Moro (sax e flauto), Adriano Ghirardo (chitarra) e Marco Bottino (basso) proporrà “Standards, cartoons & soundtracks time”; il 23 al parco di via Meucci a Cascine ci sarà l’Andrea Vincenti Swingtet con Andrea Vincenti (voce), Vieri Sturlini (chitarra), Michele Staino (contrabbasso) e Renato Cantini (tromba); il 30, alla chiesa di S. Pietro a Riottoli sarà possibile ascoltare musiche di Mozart proposte da Alessandro Licostini (clarinetto) e dal Quartetto Il Contrappunto. Gran finale della rassegna, il 6 agosto al Garden Pallets al circolo Arci di Villanuova con Flanella for folks.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa