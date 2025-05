Nidi d’infanzia/Centro Zerosei: pubblicate le graduatorie definitive

Sul sito internet del Comune di Empoli è possibile consultare e prendere visione della pubblicazione delle graduatorie definitive, le ammissioni e le liste di attesa per le fasce d’età medi e grandi per i Nidi d’infanzia/Centro Zerosei.

RIUNIONE CON I GENITORI - Martedì 15 luglio 2025, alle 18, si terrà un incontro rivolto ai genitori dei bambini e delle bambine nuovi iscritti. L’incontro si terrà al nido di ammissione. Durante la riunione verranno fornite informazioni utili sull’inserimento, l’organizzazione educativa e i servizi offerti dal Nido. È richiesta la partecipazione delle famiglie.

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO AL NIDO D’INFANZIA / CENTRO ZEROSEI - Entro il 25 giugno 2025 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato per l’anno educativo 2025/2026. La rinuncia deve essere formalizzata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito internet del comune di Empoli nella sessione dedicata.

MODULO DI RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO - Il modulo, sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere corredato da: documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori oppure permesso di soggiorno, se previsto. La documentazione completa dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo servizieducativi@comune.empoli.fi.itv

AGEVOLAZIONI COMUNALI IN BASE ALL’ISEE - Si ricorda ai genitori dei bambini ammessi ai nidi comunali per l’anno scolastico 2025/2026 che intendono accedere a una tariffa mensile agevolata per la frequenza al Nido d’Infanzia/Centro Zerosei, è possibile usufruire delle agevolazioni previste sulla base dell'Isee. Le agevolazioni sono concesse secondo i criteri vigenti stabiliti dalle norme comunali per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai servizi educativi per la prima infanzia.

Per accedere, è necessario presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2025.

